Luca Onestini racconta la verità sulla squalifica di Daniele: “Molto pesante sta roba qui”

E’ stato un pomeriggio parecchio complicato quello che i vipponi hanno trascorso nella casa del Grande Fratello VIP 7 ieri. Ed effettivamente, è bastato sintonizzarsi sul canale 55, pochi minuti dopo la notizia della squalifica di Daniele dal Moro, per capire che nella casa, regnasse un clima di terrore e di sgomento. Ne ha parlato insieme agli altri, qualche ora fa, anche Luca Onestini. Il GF VIP avrebbe preso la decisione, nei confronti di Daniele, in modo repentino ( non a caso lo stesso dal Moro, tornato sui social poche ore dopo la squalifica ha subito polemizzato sulla questione) . Nella casa i concorrenti hanno evitato di parlarne, in un primo momento, preferendo la via del silenzio. Poi però qualcosa è stato detto. Luca, parlando con gli altri, ha raccontato di aver assistito al momento in cui Daniele è stato chiamato in confessionale.

Luca Onestini parla della squalifica di Daniele dal Moro

“Sì è successo tutto all’improvviso ed è stato veloce. Amo io ero a letto, sento che lo chiamano in confessionale e dopo pochissimo hanno chiamato noi per dircelo. Quindi è stata una roba molto veloce. Più che altro non capisco” ha detto nel suo sfogo Luca Onestini, una obiezione che a dire il vero è stata mossa anche da molti spettatori, che non hanno ben compreso il senso. Forse però ci permettiamo di dire che lasciare altri 4 giorni Daniele in casa, non sarebbe stato giusto o corretto, secondo il pensiero di chi ha preso la decisione. Luca comunque ha continuato: “Alcuni subito, altri in puntata, perché ? E poi l’altra cosa… […] Oggi è stata molto pesante sta roba qui. Poi non è una cosa semplice, è brutta per lui. Poi è brutta per tutti. Ma quanti squalificati ci sono stati?”. A non comprendere il senso di questa uscita lampo anche Oriana, che ha rivelato a Luca che avrebbe voluto salutarlo e invece non le è stato concesso neppure questo. Amareggiata per quello che è successo, Oriana ha commentata: “Amo, si sente troppo il vuoto. Vuoi perché oggi c’è questa situazione, ma sento un vuoto. Hanno detto che lui stava bene.“