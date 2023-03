Il Cantante Mascherato 2023: Cigno eliminato della prima puntata, ecco chi erano i vip nascosti

La prima puntata de Il Cantante Mascherato 2023 ha visto uscire di scena il Cigno: ecco chi erano i vip mascherati

Dopo tanta attesa, è stata finalmente archiviata la prima puntata della quarta edizione de Il Cantante Mascherato: il talent show vip di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Questa edizione 2023 vede in gara dodici nuove maschere, una giuria in parte rinnovata ed una durata molto allungata dovuta alla necessità di dover andare in onda al sabato sera. In questo nuovo esordio, andato in onda questa sera 18 marzo 2023, abbiamo fatto la conoscenza per la prima volta dei dodici mascherati e anche della maschera del Cuore: un gigantesco armadio che ogni settimana ospiterà il Mascherato per una Notte.

Il primo Mascherato per una Notte di questo ciclo di appuntamenti è stato in realtà un duo: dopo una clip con indizi ed una esibizione, Milly Carlucci ha annunciato in studio la presenza di Amanda e Stefania Sandrelli; le sue attrici si sono divertite a giocare con il programma di Rai Uno ma hanno lasciato spazio alla vera gara…

Il Cantante Mascherato 2023: Cigno eliminato della prima puntata

La prima serata ha visto salire sul palco per la prima volta tutte le nuove dodici maschere in gara in questo Cantante Mascherato 2023. Alcune di queste sembrano esser state scoperte con grande facilità (vedi il Criceto Nathalie Guetta o la Rosa Valeria Fabrizi), altre invece destano davvero grossi dubbi sul pubblico da casa e ai cinque detective in sala, alias Serena Bortone, Iva Zanicchi, Christian De Sica, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

In rigoroso ordine di uscita, si sono esibiti Riccio con “Erba di casa mia”, Criceto con “Tu vuo fa l’americano”, i Colombi con “Fatti mandare dalla mamma”, Scoiattolo Nero con “Chimica”, Porcellino con un medley di Iannacci, Ippopotamo con “Beggin'” nella versione dei Maneskin, Ciuchino con “Personalità”, Stella con “Supereroi”, Squalo con “Vita spericolata”, Rosa con “Via con me”, Cavaliere Veneziano in “Mentre tutto scorre” e il Cigno con un doppio brano “La bambola” di Patty Pravo e “Tristezza” di Ornella Vanoni.

Giù la maschera 📢 Dentro #icmCIGNO c'erano Sandra Milo e @antomezzancella. In quanti avete indovinato?#IlCantanteMascherato pic.twitter.com/9PVA7Ejyba — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) March 19, 2023

A fine serata, la giuria ha salvato i Colombi, il Ciuchino, l’Ippopotamo, il Porcellino e lo Squalo. Il voto social ha salvato Criceto e Stella. Sara Di Vaira – in quanto rappresentante del pubblico in sala – ha salvato Riccio, Cavaliere Veneziano e Scoiattolo Nero. Allo spareggio finale sono andati Cigno e Rosa.

Il voto social ha salvato la Rosa, condannando il Cigno all’eliminazione. Dentro il gigantesco Cigno c’erano due celebrità: l’attrice novantenne Sandra Milo e l’imitatore Antonio Mezzancella. Una coppia insolita, non c’è che dire.