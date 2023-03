Giaele al GF Vip confessa: “Ero veramente brutta, poi mi sono rifatta”

Giaele De Donà racconta quanto era brutta da piccola, la chiamavano il brutto anatroccolo, poi si è rifatta

Giaele De Donà confessa agli amici del GF Vip che da piccola era molto brutta, che al Grande Fratello non ha consegnato nessuna foto del periodo dai 7 anni ai 12 perché si vergogna. Si sentiva il brutto anatroccolo Giaele ma era così che la chiamavano. Un racconto che però fa ridere tutti perché è la vippona la prima ridere di quel periodo, anche quando aggiunge che ha iniziato ad essere carina quando si è rifatta. Poi ci ripensa e dice che non è vero, che alle superiore si è presa un po’ di rivincite, che crescendo è diventata più bella. Giaele De Donà ha ricordato dei suoi capelli, della sua magrezza, dell’apparecchio parlando con Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, con loro c’era anche Edoardo Tavassi che sorpreso dalle sue confidenze le ha chiesto chi fosse la protagonista del suo racconto. Se stessa, Giaele De Donà stava parlando di lei bambina, ragazzina, di quando a scuola la prendevano in giro perché era brutta brutta.

Giaele De Donà brutta fino alle superiori e ai ritocchi

Lo dice lei, ma fa ridere tutti mentre lo racconta, poi la battuta sull’essere diventata più carina con i ritocchi. “Non sembravo un maschietto ma ero brutta. Dai 7 ai 12 anni ero magrissima, bassa, mi si vedevano le ossa. Completamente piatta, ero la più bassa della classe. Ero bruttissima, ero tanto brutta – lo dice sorridendo – Non ho inviato foto di famiglia di quel periodo perché ero un orrore. Avevo l’apparecchio, ero il brutto anatroccolo” quindi non vedremo mai le immagini di quel periodo.

“Ho iniziato a diventare un po’ carina quando mi sono rifatta. No dai, scherzo. Alle superiori mi sono imbellita” ha aggiunto.

Manca poco alla fine del GF Vip, di questa edizione di certo diversa da tutte le altre. Giaele ha un desiderio, sogna che suo marito il giorno della finale, il giorno in cui uscirà sarà lì in studio con Alfonso Signorini perché l’ha aspettata per tutti questi mesi. Adeso che si avvina l’uscita la De Donà non ha dubbi, ecco cosa ha capito: “Mi sento fortunata ad avere una persona come lui accanto a me. Io sono profondamente innamorata”. Anche il marito si sente fortunato ad averla come moglie?