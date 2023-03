Flavia Vento scartata all’Isola dei famosi è pronta a dire tutto su Totti

Flavia Vento non sarà a L'Isola dei famosi e minaccia di dire tutto su Totti

E’ una vecchia storia che torna a galla e torna adesso che Flavia Vento ha avuto un bel no dall’Isola dei famosi. E’ un altro sogno che sfuma per Flavia Vento e forse qualcuno pensa che dietro la scelta sui naufraghi ci sia Ilary Blasi, almeno in questo caso. Per questo forse per l’opinionista tv potrebbe essere arrivato il momento giusto per dire tutta la verità su Francesco Totti. Ai pochi che non sanno si mormora ormai da tanti anni che tra la Vento e Totti possa esserci stato un flirt, una presunta storia che risalirebbe al 2005, ovvero pochi mesi prima del matrimonio tra la conduttrice e il calciatore. Chiacchiere che hanno fatto soffrire non poco Ilary Blasi ma la verità la conoscono davvero in pochi perché tutti hanno sempre messo tutto in dubbio. Più volte Flavia ha minacciato di parlare, di dire tutto, questa volta lo dice alla rivista Nuovo.

Flavia Vento scartata dall’Isola dei famosi

All’Isola ha già partecipato, sia nel 2008 che nel 2012 e in entrambi i casi si è ritirata; la prima volta perché non aveva legato con gli altri cast, tra cui anche Belen. La seconda perché aveva avuto una brutta reazione allergica ai mosquitos,

Questa edizione del 2023 poteva essere la sua edizione Flavia Vento ha raccontato del provino “Sapendo che quest’anno cercavano coppie, il mio agente mi ha proposta insieme a mia sorella, che è una molto sportiva. Peggio per loro se non ci hanno convocate: sbagliano a rinunciare ad una sirena come me” non è stata presa e alla rivista ha detto un po’ di cosine.

“Ilary e io non ci siamo neanche mai incontrate. Ilary non c’entra nulla nella storia tra me e lui. Sono passati tanti anni e io sono andata avanti… Un giorno, però, parlerò! Io ho un’ottima memoria. Racconterò tutta la verità quando me la sentirò…sono una signora”. Quindi, una storia c’è stata; Ilary non c’entra e Flavia Vento non ha dimenticato nulla. L’Isola dei famosi si arricchirà di questo gossip?

Più volte Flavia Vento sembrava sul punto di raccontare ma poi non ha mai detto nulla. Chissà se a questo punto alla conduttrice Mediaset interessa davvero ascoltare la versione della Vento. Peggio di così tra lei e Francesco Totti è davvero difficile.