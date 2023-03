La lettera dei fan di Antonella tra deliri e accuse: “Assoluta protagonista, spremuta e gettata in pasto al pubblico”

I Donnalisi hanno scritto una lunga lettera per spiegare ad Antonella Fiordelisi i motivi per i quali non l'hanno votata

“Se leggerai questa lettera vorrà dire che siamo riusciti a riportarti a casa” inizia con queste parola la lettera che i #donnalisi hanno scritto per Antonella Fiordelisi e che in pochi minuti è diventata virale sui social. Nella loro lettera, i fan della concorrente del Grande Fratello VIP 7, rivendicano la loro decisione. Quella di non votare per salvare Antonella, nè tanto meno per farla arrivare in finale. Come hanno detto sui social da giorno, lo avrebbero fatto nel suo interesse. Nella loro missiva, i Donnalisi, confermano la volontà di vedere fuori dalla casa del Grande Fratello VIP, la loro beniamina, nonostante la bella modella, nel corso della diretta del 20 marzo, abbia più volte ribadito che era sua volontà restare in casa. Antonella tra l’altro, una volta scoperta la mossa di sua madre, e il tentativo di farla uscire senza che si ritirasse, ha sbarrato gli occhi, quasi incredula e forse anche contrariata da quel gesto. “Mia madre ha problemi di cuore e forse vedendomi in quel modo ha pensato che dovessi uscire” ha detto la Fiordelisi ribadendo però che nessuno l’ha costretta a restare nella casa del GF VIP.

La lettera dei Donnalisi per Antonella Fiordelisi

I fan della influencer, si dicono convinti, come scrivono nella lettera, che non appena Antonella avrà modo di leggere e vedere, capirà perchè hanno deciso di non votarla. “Sei stata l’assoluta protagonista di questo reality insieme a Edoardo e abbiamo visto come ti hanno spremuta per gli ascolti” hanno scritto i fan dei Donnalisi nella loro lettera. Ancora altre accuse contro gli autori del GF VIP: “Sei stata gettata in pasto al pubblico solo per lo spettacolo”. E ancora: “Hai retto sulle tue spalle tutte le dinamiche del reality” . I fan della Fiordelisi rivendicano la loro scelta scrivendo che era chiaro a tutti che tanto lei in finale non ci sarebbe arrivata e che non avrebbe neppure vinto, per volontà di qualcuno. E anche in questo caso lanciano accuse e rivendicano quindi il loro gesto. “Abbiamo deciso di evitarti due settimane di ulteriore sofferenza” continuano nella loro lettera. E poi un augurio, quello di godersi la vita vera, con il suo Edoardo, dopo questo importante percorso di crescita.

Qui il testo della lettera firmata da Donnalisi ( non si sa chi l’abbia scritta, i più maligni ipotizzano che in realtà sia stata scritta dai genitori della Fiordelisi).