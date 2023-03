Il fandom non vota Antonella Fiordelisi che sembra perplessa, incredula e contrariata dalla scelta della famiglia

Le parole di Edoardo Donnamaria sull'eliminazione di Antonella Fiordelisi non convincono tutti: che cosa è successo

Come se non bastassero le parole dei familiari di Antonella Fiordelisi, le lettere mandate a destra e a manca in questa settimana, anche Edoardo Donnamaria dopo l’eliminazione della concorrente ha voluto specificare che è stata una scelta meditata e stabilita. A detta dell’ex concorrente del Grande Fratello VIP 7, il fandom di Antonella Fiordelisi, tutti i suoi fan per intenderci, hanno raccolto l’appello dei familiari dell’influencer, in particolare quello di suo madre che aveva chiesto a tutti di votarla per l’eliminazione e non per farla restare nella casa. A inizio puntata ieri sera, Alfonso Signorini aveva voluto ribadire alcuni concetti, rispondendo in modo non troppo velato alla madre di Antonella che aveva scritto che sua figlia, restava in casa solo per paura di dover pagare una importante penale. “Questo non è un carcere, siete liberi di fare quello che volete, di uscire in qualsiasi momento” ha detto più volte Signorini, chiedendo anche alla Fiordelisi se davvero si fosse sentita obbligata a restare. La ragazza, a inizio puntata, si era detta pronta ad andare avanti, decisa di voler continuare il gioco. Nel frattempo però sui social, il danno era stato fatto, visto che la madre della Fiordelisi aveva chiesto di non votarla. Tra gli altri appelli tra l’altro, anche quello di votare Milena Miconi ( che forse non è stato poi così accolto, visto che Giaele è passata in finale con oltre il 48% dei voti ecco).

Edoardo Donnamaria e il post in difesa di Antonella

A difendere Antonella, su questo aspetto, anche Edoardo Donnamaria che ha spiegato come i follower abbiano avuto un ruolo chiave in questo televoto, nel rispetto della richiesta della madre di Antonella, che si era detta preoccupata per le sue condizioni di salute. “Sia chiara una cosa, Antonella è uscita per volere del suo fandom, il principale motivo, è stato il suo malessere emotivo” queste sono state le parole di Edoardo Donnamaria sui social. Parole accolte in malo modo dai fan di tutti gli altri concorrenti che fanno notare, come sia facile uscirsene in questo modo e non andare alla battaglia sfidando le altre concorrenti senza questi mezzucci.

Il pubblico ovviamente, come sempre succede in questi casi, si divide. E quello che pensano i fan di Antonella, lo sappiamo bene, inutile ribadirlo. Ci sono però altri pensieri, come quelli di chi fa notare che se solo fosse andata prima a un televoto vero e proprio per l’eliminazione, invece di essere perennemente salvata da Sonia Bruganelli, il suo percorso nella casa del GF VIP avrebbe avuto decisamente vita più breve. E c’è invece, chi, pur non essendo fan della Fiordelisi, fa notare che in ogni caso, essendo stata una delle assolute protagoniste di questa edizione del reality, nel bene o nel male, un posto in finale lo avrebbe comunque meritato.

Detto questo, Antonella Fiordelisi, quando Alfonso Signorini le ha mostrato l’appello della madre, non è sembrata poi così felice, anzi. Il suo volto parlava da solo: era contrariata e anche incredula di fronte a quel gesto. “Grazie mamma mi hai fatto eliminare” ha commentato.