Anbeta dà i voti ai ballerini di Amici 22: Ramon primo, ultimo Samu con polemica

La classifica di Anbeta non mette d'accordo tutti i ballerini: Samu non pensa di meritare il primo posto

Nella puntata di Amici 22 del 23 marzo, c’è stato spazio per i ballerini. Questa volta la gara è stata giudicata da Anbeta che ha fatto la sua classifica proprio come ieri aveva fatto Linus con gli inediti dei cantanti ( classifica che non era andata benissimo, con giudizi molto severi da parte di Linus). Anbeta non si è sbilanciata molto, nei giudizi ma le posizioni in classifica a quanto pare non hanno stupito più di tanto i ballerini che si aspettavano quel genere di classifica. Al primo posto per Anbeta spicca Ramon, al quale la ballerina ha fatto i suoi complimenti per il percorso di crescita e per il fatto che sia migliorato anche in discipline che non erano proprio sue. I ballerini non si aspettavano invece l’ultimo posto di Samu. Il siciliano neppure e infatti ha un po’ polemizzato sui giudizi di Anbeta, dicendo di non esser stato d’accordo con lei e che non si aspettava di essere ultimo.

La nuova classifica dei ballerini ad Amici 22: vota Anbeta

Samu, arrivato quindi ultimo, ha detto di non essere d’accordo con il giudizio dato dalla professionista. Poi è toccato a Gianmarco, arrivato invece penultimo. L’allievo di Alessandra Celentano se lo aspettava: “ho fatto un macello, è giusto che stia giù sembrava una ditta di traslochi, ho fatto male” ha detto Gianmarco. Il ballerino ha avuto una serie di problemi con il divano che non era stato ancorato e che quindi si è mosso durante la coreografia. “Me lo aspettavo, mi dice sempre che sono troppo, che ho troppa energia, per cui me lo aspettavo questo giudizio” ha detto Maddalena che sa che questo può essere un difetto per cui se lo aspettava un posto non in alta classifica. Quarto posto inatteso per Isobel: “Ho ballato con i tacchi pensavo di esser stata brava, forse un po’ instabile, io sono contenta va bene così”. Il terzo posto è per Mattia: “So che il mio punto debole è la presenza, sono contento per questa posizione”. Alessio tra le prime due posizioni: “Non me lo aspettavo, ma sono super contento già così”. Primo posto per Ramon, nessun commento per il ballerino di classico che ha portato comunque una esibizione diversa dal solito.