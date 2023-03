Linus boccia i nuovi inediti di Amici 22: salva solo Angelina e Piccolo G

Tocca a Linus giudicare gli inediti dei ragazzi di Amici 22 ed è molto severo: le canzoni non sono il massimo e i giudizi non brillano

Nel day time di Amici 22 in onda il 22 marzo, Maria de Filippi ha annunciato la nuova gara tra gli allievi arrivati al serale del talent di Canale 5. Una nuova gara tra cantanti, che è stata giudicata da Linus, presentato da Maria de Filippi, come un grande esperto, una persona che conta molto nella musica. Per questo ha invitato tutti i cantanti ad ascoltare molto bene le sue parole e a prendere in modo positivo i giudizi di un esperto di musica. Linus quindi è intervenuto salutando tutti i protagonisti di Amici e scherzando con Maria: “Si sono cattivissimo volevo dirti Maria che ho pensato anche che non stessi parlando di me nella presentazione”. E invece le belle parole della De Filippi erano proprio per il direttore di Radio DeeJay ( ne è a capo dal 1994) che ha giudicato quindi la gara di inediti dei cantanti. Non ci siamo sicuramente stupiti delle parole di Linus, che ha criticato in modo molto severo, come nel suo stile ( forse è il solo che lo fa quando viene chiamato dalla De Filippi) le canzoni che ha ascoltato. E seppur cercando di smussare i suoi giudizi, è stato molto diretto con i cantanti. Dalle sue parole possiamo dire che si salvano solo la canzone di Angelina, giudicata molto interessante, perchè un perfetto biglietto da visita, seppur nella sua semplicità della melodia, e quello di Piccolo G.

I giudizi di Linus ad Amici 22: inediti stroncati

Il primo a esibirsi è stato Cricca, con la sua Maledetta Felicità, un brano che non avrebbe voluto scegliere, o meglio che non era la sua prima scelta. Non è stata scritta da lui e questo, a detta di Linus si sente, perchè a quanto pare, è un abito che non gli calza bene, cucito male su di lui. Cricca è sembrato essere d’accordo con le parole del giudice ma si è anche fidato di Lorella Cuccarini che ha preferito che fosse prodotto questo brano, e non quello che Cricca aveva scritto in precedenza. Ultimo posto in classifica quindi per Cricca ma anche per Federica, alla quale Linus ha riconosciuto una bella voce, un grande talento, ma una canzone completamente sbagliata. Un brano che, a detta di Linus, la mette persino in difficoltà e non fa uscire in nessun modo, tutte le sue potenzialità.

Giudizi non troppo positivi neppure per Wax. Secondo Linus il cantante milanese sta seguendo troppo le orme di Blanco. Non lo fa apposta ma nelle sonorità delle sue canzoni, ci sono troppe cose simili e giù sentite. Ha apprezzato però la teatralità delle sue esibizioni ( praticamente la cosa che dice Zerbi da mesi). Penultimo in classifica insieme a Wax è Aaron. Se da un lato la canzone “non è da buttare”, Linus ha invitato il cantante ad allinearsi con il presente, visto che scrive come se fosse molto molto più grande della sua età mentre invece ha solo 18 anni. Va bene l’esigenza di dire tante cose, ma bisogna anche saperlo fare.

Al secondo posto della classifica invece Piccolo G. Linus ha riconosciuto nel suo brano la necessità di raccontare qualcosa di molto importante, di aprirsi ma di farlo con la giusta dose di ironia. Primo posto, neanche a dirlo con Angelina. Se la cantante ha vinto con un brano che ha scritto quando aveva 17 anni, forse tutti gli autori degli inediti presentati, dovrebbero porsi qualche domandina.

In generale possiamo dire che gli inediti di questa edizione di Amici 22 non hanno brillato, soprattutto questa seconda “infornata”. Basterebbe pensare che in passato, all’inizio del serale, conoscevamo tutti i brani a furia di sentirli. Non solo in radio ma anche nei programmi come Uomini e Donne. Pensate a quello che succedeva quando Sangiovanni saliva sul palco del serale con i suoi pezzi, o quando lo faceva Aka7even. Vale lo stesso ad esempio anche per LDA. Quest’anno invece, tanto fumo e poco arrosto.