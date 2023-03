Difficoltà per l’Isola dei famosi con il cantante che avrebbe un problema di cattivo odore

Quanta cattiveria! L'Isola dei famosi non è ancora iniziato e c'è già una rivolta per il concorrente che ha problemi di odore

Non è ancora ufficiale il cast dell’Isola dei famosi 2023 ma i pettegolezzi circolano già da settimane. Uno dei tanti riguarderebbe un cantante napoletano, famoso, con un problema di cattivo odore. E’ la rivista Nuovo Tv a riportare il brutto pettegolezzo, davvero poco carino scrivere di un naufrago che avrebbe creato una rivolta all’interno del programma di Ilary Blasi. In realtà il settimanale non dice che è L’Isola dei famosi il reality show in questione; parla di un reality ma non dice altro. Parla di un famoso cantante campano ma ovviamente non dice chi è. Il gossip fa il resto e racconta che gli altri concorrenti, quindi naufraghi, avrebbero minacciato di non partecipare più, di lasciare il reality. Ilary Blasi ovviamente non dice nulla ma scopriamo a questo punto fino in fondo il pessimo pettegolezzo.

L’Isola dei famosi parte lunedì 17 aprile con il cantante?

Sembra che i produttori del reality abbiano già preso decisioni importanti. Leggiamo cosa scrive Nuovo Tv: “Ha un problema serio il famoso cantante campano. Non riesce a contenere la sudorazione e l’odore, più che la fama, lo precede. Un marchio di fabbrica che si vede e si sente – aggiunge – Di recente lo avevano contattato per un reality show, ma gli altri concorrenti in gara si sono ribellati solo al pensiero. Una gentil donna ha persino minacciato di ritirarsi, così hanno ritirato la proposta di lui. Aiutino? Veste casual”. Non vogliamo davvero sapere di chi si tratta. Inoltre, tra i presunti concorrenti dell’Isola dei famosi 2023 non c’è mai stato il nome di un cantante campano famoso.

Una fake news? Intanto, si racconta che la produzione abbia preso la drastica decisione di non far partecipare il concorrente col cattivo odore. Ma sarà vero?

Confermati al loro posto Ilary Blasi e Alvin nel ruolo di conduttrice e inviato in Honduras. Al posto di Nicola Savino entra Enrico Papi e Luxuria non lascia la poltrona. Resta da scoprire l’intero cast anche se la lista con i nomi, quella presunta, è già nota da tempo. E’ Tv Blog ad avere spifferato tutto in anticipo: Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini, l’ex suor Cristina Scuccia, Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Gianmarco Onestini, Helena Prestes, Fiore Argento, Elga e Serena Enardu, Claudia Motta, Christopher Leoni, Gian Maria Sainato, Giulia Salemi (non l’influencer italo-persiana), Luca Di Carlo.