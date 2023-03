Mattia Zenzola e Benedetta si sono baciati ad Amici 22? Infiamma il gossip: la verità

Ci sarebbe stato un bacio tra Mattia Zenzola e Benedetta: ecco le ultime news da Amici

Ci sembra abbastanza chiaro che il bacio tra Mattia Zenzola e Benedetta sia stato solo un bacio di scena e questo vogliamo dirlo sin dall’inizio, a scanso di equivoci anche perchè, i protagonisti di Amici 22, hanno spesso una vita fuori da quella casetta. E nel caso di Benedetta, come ha raccontato lei in diverse occasioni, c’è una storia importante, con una persona speciale che è stata sempre al suo fianco, in momenti difficilissimi. E che continua a essere la sua spalla anche adesso, visto che Benedetta ha lasciato fuori dal programma, una situazione familiare non semplice, per via dei problemi di salute della sua mamma. Per quanto sui social, questa notizia ha acceso i fan del programma e i fan di Mattia, bisogna anche riportare tutto alla realtà e capire che forse quel bacio, è stato solo dimostrativo. Del resto nella stessa puntata del serale di Amici 22, come rivelano anche le anticipazioni, c’è stato un bacio molto importante anche tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che appunto, era un bacio legato alla loro esibizione e nulla di più. Per cui tornando con i piedi per terra, possiamo pensare che si sia trattato solo di un gesto amichevole.

Mattia e Benedetta e il bacio al serale di Amici 22

A far infiammare sui social questo gossip, anche un altro motivo. Pare che Maria de Filippi abbia fatto una battuta alla coppia e per questo da ore, dopo le anticipazioni date da chi era nello studio di Amici per la registrazione della seconda puntata del serale, sui social, si parla di questo bacio.

Non possiamo fare altri commenti, dobbiamo limitarci ad attendere di vedere la puntata per provare a capire che cosa c’è stato e che cosa è successo tra Mattia e Benedetta. Una nota positiva per concludere: i due ballerini si sono esibiti e non sono andati a rischio eliminazione, per cui li rivedremo ballare anche nella terza puntata del serale. L’appuntamento con Amici 22 in prime time è quindi per domani sera.