De Pisis dentro Onestini fuori, Alberto svela cosa gli ha detto Luca in macchina. Spartani sotto shock

Rientrato nella casa del GF VIP dopo l'eliminazione di Luca Onestini, Alberto ha rivelato quello che il concorrente eliminato gli aveva detto in macchina

Se lo aspettavano in pochi nella casa. Nessuno credeva che Alberto de Pisis scegliesse di mandare al televoto un amico, Luca Onestini, graziando Milena Miconi. Ma ancora meno si aspettavano che Luca, sarebbe uscito a pochi giorni dalla finalissima. I vipponi sono rimasti senza parole nell’apprendere il risultato del televoto. Un risultato che invece non ha stupito più di tanto il pubblico a casa, che da tempo conosce le percentuali avute da Luca Onestini. Non è mai stato molto apprezzato nel corso di questa edizione e i giochi di potere tra fandom, non lo hanno aiutato, anzi. Luca ha quindi dovuto lasciare la casa del Grande Fratello VIP 7 con un piazzamento ben lontano da quello che aveva avuto alla sua prima volta nella casa di Cinecittà. E lui, che di reality se ne intende, amatissimo in Spagna tanto da vincere anche uno dei programmi ai quali ha partecipato, in Italia non ha ritrovato lo stesso affetto, almeno in questa edizione del GF VIP. Contro Luca ovviamente tutte le nikiters e i nikiters “assatanati”. Di certo i concorrenti una volta fuori dalla casa, si renderanno anche conto di come le dinamiche del televoto, abbiano condizionato, e non poco, questa edizione.

In ogni caso, nella casa del GF VIP , i concorrenti sono rimasti senza parole sia per il risultato che per la scelta di Alberto. De Pisis, che ha saputo conquistarsi un posto persino nella finale, senza mai essere protagonista di questa edizione del GF VIP, si è detto convinto della sua scelta. Ha infatti spiegato a tutti, che mai avrebbe pensato di poter vincere al televoto e invece è successo. De Pisis, redendosi conto anche dello sconcerto di Oriana e Giaele, che mai si sarebbero aspettate questo risultato, ha raccontato loro quello che Luca gli ha detto in macchina, mentre stavano raggiungendo lo studio del GF VIP.

Le parole di Luca Onestini ad Alberto

“Io ero sicurissimo di uscire, ero sicuro all’80% di uscire e l’altro 20% Nikita“ ha più volte detto De Pisis nella casa del Grande Fratello Vip dopo l’eliminazione di Luca Onestini al televoto flash. E ancora: “Luca non lo avevo proprio preso in considerazione“.

Luca invece, almeno stando alle parole di Alberto, si era reso conto del rischio che stava correndo ( per il momento Onestini non è tornato sui social e non ha ancora commentato quanto accaduto in diretta). De Pisis ha raccontato: “ Quando eravamo in macchina Luca mi ha detto ‘hai fatto un casino’ e io l’ho tranquillizzato dicendogli ‘Amore ma secondo te puoi uscire te che sei fondamentale, hai vinto un reality in Spagna, qua sei arrivato secondo, la gente ti ama. Stasera hai ricevuto pure una sorpresa da tuo fratello che ti ha detto cose belle’.”

Alberto era proprio convinto e ha ribadito: “ Ero sicurissimo che rimanesse”. E invece i calcoli di Alberto erano sbagliati e Luca, ha lasciato il GF VIP a pochi passi dalla finalissima.