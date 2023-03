L’Isola dei famosi 2023, annunciato il cast ufficiale che riserva qualche sorpresa

C'è la lista ufficiale dei concorrenti dell'Isola dei famosi 2023, il cast riserva qualche sorpresa

E’ tutto pronto per L’Isola dei famosi 2023, c’è il cast ufficiale. Le anticipazioni di Tv Blog partono dalla lista completa dei naufraghi, i nuovi concorrenti. In base alle supposizioni qualche concorrente è scomparso dal cast dell’Isola, altri si sono aggiunti e il 17 aprile li vedremo tutti in Honduras ma di certo tra una puntata e l’altra Ilary Blasi farà arrivare anche qualcun altro. C’è quindi speranza per chi desiderava partecipare al reality show, anche qui la lista è lunga. In prima serata su Canale 5 e di lunedì, nessun appuntamento doppio, non per il momento. L’Isola dei famosi 2023 prende il posto del GF Vip; il promo l’abbiamo già visto, Ilary Blasi ha cercato di accendere il fuoco, di aprire il cocco e di non mangiare il riso. I concorrenti dell’Isola 2023 saranno in grado di portare tutto a termine? Confermata la conduttrice e confermato anche l’inviato in Honduras, ma chi sono i due opinionisti in studio?

L’Isola dei famosi 2023 il cast ufficiale

Enrico Papi e Vladimir Luxuria, saranno loro due ad affiancare Ilary Blasi. Ma passiamo alle anticipazioni ufficiali più interessanti, alla lista dei nuovi naufraghi dell’Isola dei famosi. Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini, una coppia che le anticipazioni avevano svelato da tempo, sono loro i primi concorrenti confermati. In gara anche i conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise. Torna anche Marco Pedrolin, conduttore televisivo che conosce già il mondo dei reality. L’attore e modello Christopher Leoni, l’ex suora Cristina Scuccia e anche la modella Claudia Motta. Nel cast anche il blogger Gian Maria Sainato e l’ex rugbista Andrea Lo Cicero.

Sono decenni che i Jalisse cercando di tornare al festival di Sanremo e invece li troviamo sull’Isola dei famosi 2023: Fabio Ricci e Alessandra Drusian. Sull’isola in Honduras anche la modella brasiliana Helena Prestes, l’attrice Pamela Camassa, la conduttrice Clorinne Clery e per finire Nathaly Caldonazzo e Fiore Argento, sorella di Asia Argento.

Sono previste 10 settimane di reality a partire dal 17 aprile, almeno per il momento.