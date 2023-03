Signorini chiama i vipponi al telefono e bacchetta Edoardo Tavassi dopo le offese a Micol:

Alfonso Signorini fa una telefonata ai concorrenti e poi bacchetta Edoardo Tavassi per le cose brutte dette a Micol nel van

Nel day time del Grande Fratello VIP 7 in onda oggi su Canale 5, abbiamo ascoltato una piacevole telefonata che Alfonso Signorini ha fatto ai concorrenti a pochi giorni dalla finalissima di lunedì sera. Li ha incoraggiati, visto che alcuni di loro si stavano un po’ spegnendo, e li ha esortati a godersi le ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP 7. Ha dato loro anche dei consigli in vista dell’ultima puntata, alla signore ha suggerito di pensare a dei look importanti per una serata così speciale ma poi ha voluto parlare in separata sede con Edoardo Tavassi. Se infatti in un primo momento, Edoardo era in un confessionale insieme ad Alberto De Pisis e le donne nell’altro, successivamente il fratello di Guendalina è rimasto da solo per ascoltare quello che Alfonso Signorini aveva da dirgli. E non erano cose molto piacevoli. Del resto ve ne avevamo parlato qualche giorno fa. Una brutta litigata tra Micol ed Edoardo, con parole davvero spiacevoli che sono arrivate dal Tavassi alla Incorvaia. Il pubblico aveva ascoltato ed era arrivato a chiedere la squalifica per il fratello di Guendalina tanto che Alfonso , in questa telefonata, ha spiegato i motivi per i quali non ci sono stati provvedimenti nei confronti di Edoardo.

Qui vi raccontiamo la vicenda

Le parole di Alfonso Signorini a Edoardo Tavassi

Rimasto quindi da solo in confessionale, il Tavassi ha ascoltato le parole di Alfonso Signorini. Il conduttore ha spiegato il perchè di questo isolamento: “Voglio fare due chiacchiere con te perché devo dirti una cosa importante. L’altra sera quando hai litigato con Micol – ed eravate in una situazione di intimità – ti sei lasciato andare ad una serie di parole che noi abbiamo più volte detto che non si devono dire. Anche in una situazione di intimità come quella che potrebbe essere paragonata ad una telefonata al telefono. Ovviamente non avevi un atteggiamento aggressivo, ma vogliamo portare nella casa della gente la buona educazione. Detto questo goditi il week end e la finale”. Edoardo ha detto di non esser stato aggressivo e questo può anche darsi, con i toni, certo che dare della sfigat* alla propria fidanzata e pensare che non sia verbalmente aggressivo, ci fa riflettere su quanto lavoro ci sia da fare sull’atteggiamento che si dovrebbe avere nei confronti del prossimo. “Hai ragione, scusami” ha poi commentato il Tavassi salutando Signorini.