Per Sonia Bruganelli Edoardo Tavassi resta un manipolatore: la risposta di Tavassone

Sonia Bruganelli resta convinta: Tavassi è stato un manipolatore, Edoardo adesso risponde

Lo aveva detto in tv nel corso di una movimentata puntata del Grande Fratello VIP ( molto probabilmente quella che ha segnato la svolta e il cambio di linea editoriale nella settima edizione del reality). Lo ha ribadito anche nella sua più recente intervista. Sonia Bruganelli non ha cambiato idea su Edoardo Tavassi e ribadisce di aver pensato e di pensare ancora, che sia un manipolatore ma fa delle precisazioni. “A Edoardo ho detto che è stato manipolatore. Ovviamente io mi riferivo al personaggio, al concorrente e non a lui come persona nel privato. Poi ci sta che uno faccia le sue strategie per andare avanti. Poi io sono libera di esprimere la mia opinione perché sono pagata per farlo e credo sia giusto” ha detto Sonia Bruganelli nella sua intervista a Leggo. L’imprenditrice ha anche aggiunto: “Devo dire che con lui qualcosa è cambiato nel gioco. E anche io sono cambiata, facendo anche la mia sfuriata tanto chiacchierata. Per me lui è stato il gieffino più manipolatore”.

Edoardo Tavassi e la risposta a Sonia Bruganelli

In questa edizione del GF VIP 7 sono andate molto di moda le rooms su Twitter, luoghi dove i fan si sono riuniti in attesa poi di incontrare anche i loro amati beniamini. Ed è successo anche con Edoardo Tavassi che durante una di queste “riunioni virtuali” ha parlato con i suoi fan di queste parole di Sonia Bruganelli, spiegando quello che è il suo punto di vista su quanto detto dall’opinionista. “Per qualcuno sono uscito come una sorta di mostro. Mi hanno anche dato del manipolatore. Ma cosa ho manipolato? Io al massimo ho detto la mia visione di certe cose. Mi hanno etichettato con una cosa che non mi appartiene. Mi infastidisce un po’ questa cosa. Perché alla fine io dico la mia, o posso dare un consiglio, ma non ho mai voluto influenzare nessuno“ queste sono state le parole di Edoardo.

Edoardo ha spiegato che gli sarebbe piaciuto essere un concorrente solo divertente, non uno che portava discussioni in casa ma è successo. Alla fine però è contento perchè molte fan e molti fan lo hanno ringraziato perchè spesso ha regalato momenti di ilarità e questa è stata una cosa bellissima.