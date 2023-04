La finale di Amici 22 scappa dall’Eurovision: ecco quando andrà in onda

La finale del serale di Amici 22 non andrà in onda contro l'Eurovision: ecco la data

Si cambia in corsa. Se Maria de Filippi si era “sacrificata” condannando C’è posta per te a una edizione dagli ascolti più bassi per via della puntata in onda contro Sanremo, questa volta non accadrà di nuovo. La finale di Amici 22 non sarà “sprecata”. Mediaset cambia rotta a un mese dall’ultima puntata del talent di Canale 5. La finale di Amici 22 era inizialmente prevista per sabato 13 maggio, stessa serata in cui su Rai 1 andrà in onda la finale dell’Eurovision Song Contest ( con Marco Mengoni in gara per l’Italia con la sua Due vite). Quello che si apprende nelle ultime ore è che la finale di Amici cambierà collocazione; secondo quanto comunica Publitalia, il talent di Maria De Filippi non chiuderà di sabato ma di domenica, così da evitare l’Eurovision Song Contest. Una scelta decisamente saggia anche perchè parliamo di un talent che nelle ultime puntate ha registrato una media di 3.8 milioni di spettatori e che avrebbe potuto perdere una buona fetta di pubblico a causa dell’Eurovision anche per la finale.

Sabato 13 maggio, in diretta su Rai 1 da Liverpool, andrà in onda proprio la finale dell’Eurovision, che vede l’Italia in gara con Marco Mengoni, con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi. La produttrice musicale tra l’altro come voi di certo saprete, ha preso il posto di Cristiano Malgioglio, impegnato invece con il serale di Amici 22. Rai 1 conta di far bene per questa serata dedicata alla musica e del resto ci sono anche buonissime speranze per Mengoni, facile pensare che il Festival voli anche negli ascolti.

Quando andrà in onda la finale di Amici 22?

La mossa di Mediaset resta comunque molto curiosa, visto che Maria è andata in onda contro Sanremo, si è immolata per la causa, diciamo. Contro il Sanremo di Amadeus si, contro il Festival Europeo no…La finale di Amici 22 quindi aspetta il pubblico domenica 14 maggio e a questo punto, gli ascolti, dovrebbero essere assicurati ( anche se pensare che ci sia un altro mese di serale, è da brividi, visto che non succede mai nulla nello show di Canale 5, nulla che riguardi i ragazzi è chiaro, perchè le dinamiche vengono create solo dai prof).

Le variazioni per il mese di maggio su Canale 5

Grazie ai listini di Publitalia si apprende anche che ci sarà un’altra variazione nella programmazione della prima serata di Canale 5. E questa variazione riguarda L’Isola dei Famosi, che evita un giorno festivo. Per il reality di Ilary Blasi niente primo maggio: la terza puntata andrà in onda martedì 2 maggio. Le due serate lasciate libere da Amici e Isola verranno sostituite da Canale 5 con i film.