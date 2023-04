Matrimonio a prima vista 7 cosa è successo dopo la scelta finale? Le ultime news sulle coppie

La scelta finale dei protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia 7: che cosa è successo dopo? Le ultime news

Che cosa è successo alle tre coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista Italia 7 dopo la scelta finale, dopo la puntata dedicata alla decisione sul futuro del matrimonio? Le tre coppie non sono ancora tornate sui social, per raccontare come sono andate le cose in questi mesi ( e forse ci saranno dei risvolti dalla prossima settimana). Ma possiamo dirvi, che cosa è accaduto qualche mese dopo la scelta finale. I sei protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia 7 infatti, hanno raccontato che cosa è accaduto dopo il faccia a faccia con gli esperti. Considerate che parliamo di puntate registrate subito dopo l’estate, per cui nel corso di questi mesi, potrebbe esser accaduto anche altro.

Giulia Martello e Mattia Benedetto: come è andata a finire?

Possiamo tranquillamente dire che per Giulia e Mattia, l’esperimento di Matrimonio a prima vista Italia 7 non è mai iniziato. Da un lato per tutte le bugie che Giulia ha raccontato al suo neo marito, dall’altro per la poca voglia di Mattia di mettersi in gioco e andare oltre. Non ha mai chiesto, non è mai andato a fondo, non si è mai come dire, ribellato alle tante contraddizioni di Giulia, ma ha sempre accettato tutto, forse perchè in fondo neppure per lui era mai scattata la scintilla. Ovviamente non c’è stato nessun genere di risvolto tra i due dopo la puntata dedicata alla scelta. Avevano deciso di separarsi e non hanno cambiato idea. Abbiamo appreso che i due hanno interrotto ogni genere di rapporto e non si sono più sentiti. Per cui neppure una amicizia dopo questa esperienza insieme.

Simona Viola e Gennaro Vergara che cosa è successo dopo la scelta?

Non sono andate meglio le cose per questa seconda coppia di Matrimonio a prima vista Italia 7. Gennaro ha continuato a comportarsi come un sottone, dimostrando di non aver capito nulla del carattere di Simona che tutto avrebbe voluto tranne che un uomo disposto a tutto per lei. Peccato. Il giovane cameriere con la passione per le foto ha continuato a sentire Simona e ha persino pensato che tra di loro potesse esserci davvero qualcosa. Si sono rivisti in occasione del compleanno del fratello di Simona e Gennaro, illudendosi di non si sa bene cosa ( visto che i segnali da parte della Viola erano stati più che decisi) ha anche organizzato le sue vacanze a Viareggio sperando di poter stare con la ex moglie. Ma ovviamente niente trippa per gatti, storia chiusa, decisamente per volontà della ragazza.

Matteo Riva e Irene Pignieri: sono ancora sposati?

L’unica coppia che aveva deciso di continuare l’esperimento senza divorziare è quella formata da Matteo e Irene. I due infatti hanno proseguito senza divorziare. Ma oggi sono ancora una coppia? Possiamo dirvi che al momento della puntata speciale dedicata al post scelta, Irene e Matteo erano ancora marito e moglie. I due avevano spiegato che c’erano state delle difficoltà, dei momenti di crisi ma che avevano superato tutto e che speravano di poter continuare la relazione. Avevano inoltre svelato di essere molto uniti, probabilmente vicini anche alla fase dell’innamoramento.