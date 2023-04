Serale Amici 22: Benedetta assente, niente guanto con Isobel

Nella sesta puntata del serale di Amici 22 non ci sarà Benedetta e la sua assenza si è fatta sentire

Avrete certamente saputo che ieri è stata registrata una nuova puntata di Amici 22, quella che andrà in onda proprio domani sera su Canale 5. E in rete le anticipazioni e gli spoiler non mancano. Ad esempio si parla da ore dell’assenza di Benedetta. La ballerina di latino, che è rimasta in casetta e nella scuola come professionista per permettere a Mattia di ballare anche coreografie di coppia, non potrà esibirsi nella puntata. O meglio non si è potuta esibire e infatti ieri sera, Mattia ha danzato da solo. L‘assenza di Benedetta si è notata anche per via di un altro motivo. Raimondo Todaro infatti, come avevamo visto nel day time di Amici 22 di ieri, aveva deciso di lanciare questa settimana un guanto di sfida a Isobel, pensando a una coreografia su un Tango, da far fare a lei in coppia con Benedetta e a Mattia. Una coreografia tra due ballerine dello stesso sesso quindi, che non si era ancora vista in questa fase del serale di Amici. Sarebbe stata una bella occasione per vedere sia Isobel in qualcosa di diverso, che Benedetta in coppia con una persona diversa da Mattia. Tra l’altro Isobel sembrava essere anche molto entusiasta di questa prova. Per il momento però non la vedremo.

Benedetta assente ad Amici 22 che succede?

Dalle anticipazioni trapelate in queste ore in rete, date da chi ha assistito alla puntata di Amici 22 che è stata registrata ieri, si è capito ben poco del motivo dell’assenza di Benedetta. Forse un malessere dell’ultimo minuto o forse un piccolo infortunio. Ci auguriamo chiaramente che non sia nulla di grave anche perchè sarebbe bello continuare a vederla ancora in pista nelle restanti puntate di Amici 22. Forse domani sera scopriremo qualche dettaglio in più sull’assenza di Benedetta nella nuova puntata del serale di Amici, la sesta. Sarebbe bello tra l’altro vederlo questo guanto di sfida lanciato da Raimondo Todaro, magari in una delle prossime puntate.

Nel frattempo vi ricordiamo che oggi andrà in onda una puntata speciale di Amici 22 che prende il posto di Uomini e Donne.

Il day time di Amici inoltre non si fermerà neppure nei giorni di festa. Il talent di Maria de Filippi a differenza di Terra amara e di Uomini e Donne andrà in onda sia il 24 che il 25 aprile, nonostante i giorni di festa. L’appuntamento quindi per oggi è doppio: ore 14,10 e poi alle 16,10. Domani sera in prima serata su Canale 5 e poi lunedì e martedì in onda regolarmente nella classica collocazione ma dopo i film che prenderanno il posto di Uomini e Donne.