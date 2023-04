L’ira dei fan di Nikita contro Verissimo e Toffanin: piovono proteste e accuse

I fan di Nikita non ci stanno e vogliono la vincitrice del Grande Fratello VIP 7 anche a Verissimo e sui social monta la polemica

I fan di Nikita proprio non l’hanno mandata giù questa scelta di Silvia Toffanin ma forse di Mediaset in generale di non dare spazio in tv ai concorrenti del Grande Fratello VIP 7. Dopo la svolta voluta da Piersilvio Berlusconi, sono finiti anche gli inviti per gli ex vipponi ma ieri pomeriggio, è montata la protesta dopo che Milena Miconi, è arrivata nello studio di Verissimo. Lo avevamo anticipato anche noi, vi avevamo raccontato che l’attrice sarebbe stata forse la sola ex concorrente del GF VIP a trovare posto nel salotto di Canale 5 e così è successo ( anche se la Miconi del reality ieri nella sua intervista non ha neppure parlato). E la partecipazione dell’attrice al programma di Silvia Toffanin ieri ha scatenato la polemica. Sono state decine e decine di fan di Nikita a protestare sui social, alcuni con educazione, altri meno. C’è chi ha chiesto in modo gentile alla Toffanin, usando i social, di dare spazio anche a Nikita Pelizon, in quanto vincitrice del reality, e c’è chi meno gentilmente ha puntato il dito contro la conduttrice di Verissimo per aver ospitato Milena Miconi ma non la regina degli unicorni.

La protesta dei fan di Nikita contro Verissimo

Una spettatrice on fire sui social contro il programma di Canale 5: “Vergognatevi… Non ospitare la vincitrice del GF.. È un programma mediaset che il pubblico ha guardato e in tanti hanno votato con sms a pagamento!!! Il pubblico si merita l’ospitata perché il GF l ha vinto!!! Nikita“. Un altro spettatore ha scritto: “Bellissima donna è una bella persona. Però aspettiamo di vedere Nikita la vincitrice del G.F“. E su instagram i commenti sono ancora più infuocati: “Quest’anno avete fatto schifo prima di lei avrebbe dovuto invitare la vincitrice ..,….Lei è stata una banderuola anche con il viso d’angelo…“. Poi ci sono anche gli appelli: “Silvia puoi invitare Nikita? Ho tifato tanto per lei . E’ come se quando stava nella casa del GF tra lei e me ci fosse un filo conduttore invisibile che ci faceva essere vicine anche se eravamo lontane…. Io scrivevo per lei difendendola sempre dagli attacchi che gli altri le facevano, per aiutarla così a portarla alla finale e alla vittoria con i miei commenti sul profilo del Grande Fratello Vip“. E su Milena Miconi a Verissimo: “Mi piace molto ma non trovo giusto che a nikita non l’avete proprio considerata” scrive un altro spettatore.

Che dire, Silvia Toffanin raccoglierà l’appello di chi vorrebbe che anche Nikita avesse modo di raccontarsi a Verissimo come ha fatto proprio ieri Milena Miconi? Mancano ormai poche puntate al gran finale, vedremo che cosa accadrà.