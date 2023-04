Maria de Filippi e Simone spiegano perchè Benedetta e Isobel non hanno ballato insieme e il motivo è molto grave

Guanto di sfida annullato per Isobel e Mattia per via di Benedetta che avrebbe appositamente sabotato la ballerina australiana: le ultime news da Amici 22

E’ arrivato il momento di chiarire alcune situazioni. Ci hanno pensato Simone e Maria de Filippi a farlo, come abbiamo visto nel day time del 27 aprile 2023 di Amici 22. In molti si sono chiesti come mai, Benedetta non fosse presente nell’ultima puntata del serale in onda sabato su Canale 5. E oggi è stato abbastanza chiaro. Maria de Filippi si è collegata in casetta per parlare con i ragazzi di quello che è successo negli ultimi giorni, in particolare con la preparazione del guanto di sfida che avrebbe dovuto vedere protagonisti, da un lato Benedetta e Mattia e dall’altro sempre Benedetta ma con Isobel. Un guanto voluto da Raimondo Todaro per vedere le potenzialità di Mattia e quelle di Isobel a confronto. Sabato scorso questa sfida non c’è stata e vista l’assenza di Benedetta, molti hanno pensato che non potesse ballare per qualche ragione. Oggi invece è stato chiarito il motivo. E’ stata la produzione a decidere di non fare questo guanto. Tutto nasce dalla segnalazione che Simone, il ballerino professionista con il quale gli allievi stavano provando questo guanto, ha notato un atteggiamento di Benedetta poco adeguato. Il maestro ha spiegato a Maria, anche in un video, che ha visto Benedetta poco propensa nel ballo con Isobel e tra le due non c’era nessun genere di intesa. Non solo. Ha anche aggiunto molto altro. La produzione ha quindi deciso di sospendere la prova e i ragazzi hanno poi visto il video con le parole di Simone.

Simone evidenza un atteggiamento poco consono da parte di Benedetta

Il ballerino di Amici 22, ha spiegato quindi che non ha affatto gradito l’atteggiamento di Benny in sala prova. Tanto che ha detto: “Ho quasi pensato che sbagliasse di proposito per mettere in difficoltà Isobel”. Simone ha anche detto: “In settimana in sala prove più volte ho sentito commenti come questa non mi ascolta, questa va per fatti suoi, purtroppo dopo una attenta osservazione mi è sembrato che Benedetta facesse in modo di non far funzionare cose che invece con Mattia venivano molto bene, senza problemi. Io ho notato questa situazione strana tra le due e mi sono sentito in dovere di dirlo”. Nell’ascoltare queste parole Benedetta è esplosa in lacrime, dicendo che non era affatto sua intenzione. E’ vero che non c’è stata sintonia ma è altrettanto vero a suo dire, che è stata Isobel a non chiederle di provare a non voler fare nulla con lei per migliorare; spiega persino di essersi sentita in colpa perchè non riusciva a ballare come voleva. “Io sono andata di matto per questo guanto, io ero agitatissima perchè non pensavo di essere di aiuto, lei stava nel suo mondo e non capivo cosa potevo fare” ha detto Benedetta.

Ma a detta di Simone, le cose sono andate in modo diverso. “Simone lavora con noi da 9 anni e non ha nessuna antipatia nei confronti di qualcuno o simpatia nei confronti di altro” ha detto Maria de Filippi sottolineando che ovviamente la produzione, si fida ciecamente delle sensazioni che Simone ha avuto, tanto più che questa cosa non era mai successa prima. “Io la penso come Simone” ha detto Isobel che conferma di aver sentito le stesse cose. Benedetta ha invece replicato in lacrime: “Io non sono il mostro di Isobel”.

Benedetta ha provato a spiegare le sue ragioni ma la sensazione è che un professionista, abbia compreso a pieno quello che stava accadendo in sala. Non solo. Il video di Simone, arriva in una puntata del day time già parecchi infuocata, durante la quale, anche per comprendere come si arriva a questo atteggiamento della ballerina di Todaro, erano state mostrate delle confidenze che Benedetta aveva fatto sul conto di Isobel.

La produzione non ha forse gradito l’atteggiamento di Benedetta in generale, visto che è ancora nella scuola e nel programma, in quanto ballerina, non allieva e con un contratto di lavoro. Forse anche per questo, visto che lei sta guadagnando e non deve vincere o perdere nulla, avrebbe dovuto concentrarsi maggiormente sul lavoro e sul mettersi a disposizione di tutti quando le si viene chiesto e non entrare nelle dinamiche del gruppo.