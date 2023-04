Amici 22 si accende, Benedetta accusa Isobel: “Egoista, ma io non sono un mostro”

Benedetta ancora protagonista di Amici 22: questa volta se la prende con Isobel, la ballerina australiana scoppia in lacrime. "Io non sono un mostro" dice Benny

Anche il day time di Amici 22 in onda oggi su Canale 5 è stato particolarmente infuocato. Benedetta di nuovo al centro del dibattito, dopo alcune chiacchiere che ha fatto con altri compagni di casetta. Questa volta nel mirino, Isobel. Dopo aver parlato con Maddalena di Mattia e di tutto quello che non le piace di Zenzola, Benedetta ha iniziato a parlare anche di Isobel mentre Aron faceva notare che essendo entrambe molto peperine e con due caratteri forti, non riescono ad andare necessariamente d’accordo. Benedetta ha spiegato che il suo malumore nei confronti di Isobel nasce dal fatto che lei spesso è egoista. A detta di Maddalena, il suo modo di fare diverso, dipenderebbe da una cultura diversa che ha. “Non è che se devi imparare il tip tap, noi per 4 ore dobbiamo sentire la sua musica” ha detto Benedetta mentre si sfogava in stanza da letto. “Tu stai fuori al mondo, ti ripassi tutte le cose, mentre noi siamo a tavola, io do di matto, se mi fai sentire 1000 volte la stessa canzone, se a te non interessa nulla, perchè vivi nel mondo degli unicorni…Per me invece c’è qualcosa che non va. Io gliel’ho detto, le ho fatto le battute” ha detto Benedetta.

Le parole di Benedetta su Isobel

Benedetta ha anche fatto notare che Aron pensa le stesse cose solo che non le dice. “Io dico le cose, io dico le cose in faccia, preferisco così, sono diretta e sono convinta che la persona a cui mi riferisco ha ben capito di avermi fatto girare le scatole” ha detto la ballerina.

I video in questione sono stati ovviamente mostrati anche a Isobel che a quanto pare non si aspettava queste cose. “Lei queste cose le sa, io gliele dico in faccia” ha detto Benedetta quando Isobel ha visto il video. “Tu non me lo hai detto così, sembrava che fosse uno scherzo anche se io mi aspettavo questo, ultimamente h sentito delle cose che lei ha detto su di me. Sembra carina però…” ha commentato Isobel. La ballerina della maestra Celentano ha fatto notare che darle dell’egoista di certo non è una cosa bella. Tra l’altro nota una sorta di doppia faccia da parte di Benedetta. “Io te l’ho detto usando dei toni forti” ha detto Benedetta ribadendo i concetti. In difesa di Isobel Wax: “Tu puoi provare sempre, stai lavorando, devi farlo”. Anche Angelina ha fatto notare che tutti provano mentre qualcuno è a tavola, non è una cosa così clamorosa. La cantante ha ribadito che se si fa rumore perchè si lavora, è giusto continuare a farlo. “Mi spiace che io debba sembrare il mostro ma non è così, se l’abbraccio è perchè lo penso, ma a me mi urta quando fa in quel modo” ha commentato Benedetta. Cricca ha fatto notare che però Benedetta ultimamente sparla spesso di Isabel e questo non è giusto.

Benedetta e l’ostilità verso Isobel

Nella seconda parte del day time di Amici 22, c’è stato anche un altro momento in cui si è parlato dell’ostilità di Benedetta nei confronti di Isobel. Il professionista Simone ha infatti segnalato alla produzione il comportamento ambiguo di Benedetta nei confronti della sua compagna di casetta.

Se è vero che ci possono essere delle antipatie e delle simpatie, è altrettanto vero che bisognerebbe comunque restare concentrati sul lavoro e sul ballo e non sulle chiacchiere.