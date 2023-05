Marco Predolin lascia l’Isola con polemica: “Non una mia decisione”

Torna sui social Marco Predolin dopo il ritiro dall'Isola dei famosi 2023 e spiega che non è stata una sua decisione

Se dopo il Grande Fratello non aveva lasciato un bel ricordo in tv, dopo l’Isola ci sarà ben poco da dire su Marco Predolin, visto che è stato nominato alla prima puntata, fatto fuori dal televoto durante la seconda e costretto a lasciare l’isola di Sant’Elena alla terza. A quanto pare i reality non sono proprio la carta giusta da giocare per l’ex conduttore. Neppure questa volta ci sarà molto da dire di Marco Predolin che purtroppo ieri è stato costretto a dire addio alle spiagge dell’Honduras e a far rientro in Italia. Si era già parlato in settimana delle sue condizioni di salute non buone e ieri sera, la decisione ufficiale data anche da Ilary Blasi nel corso della trasmissione. Non molto spazio dedicato al caso, va detto, ma così è e ce ne faremo una ragione. Se ne farà una ragione anche lo stesso Marco Predolin, che sta rientrando in Italia e pochi minuti fa ha deciso di commentare sui social quello che sta succedendo. Una vena un po’ polemica si legge nelle parole del conduttore, che forse avrebbe voluto continuare la sua avventura in Honduras, spiega infatti che non è stata una sua scelta quella di lasciare il reality di Canale 5.

Le parole di Marco Predolin dopo l’addio all’Isola dei famosi 2023

L’ex conduttore sul suo profilo instagram ha spiegato: “Volevo ringraziare tutti per l’affetto che mi avete dimostrato e per le belle parole che mi avete scritto!“. E poi: “Ci tengo a precisare che uscire NON È STATA UNA MIA DECISIONE ma una decisione della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata“. Predolin quindi avrebbe forse continuato questa sua avventura? Va detto che non è la prima volta che capita, lo scorso anno anche Edoardo Tavassi aveva spiegato che avrebbe voluto continuare il gioco ma che per motivi di sicurezza aveva dovuto far rientro in Italia. Predolin ha poi concluso: “Mi dispiace molto che sia terminata così questa mia avventura, grazie ancora a tutti, ci vedremo lunedì in studio“.

Appuntamento quindi la prossima settimana in studio per fare chiarezza. E Predolin non sarà da solo visto che a lasciare l’Isola dei famosi nel corso della puntata del 2 maggio 2023 è stata anche Claudia Motta a causa di un brutto infortunio subito.