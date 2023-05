Anastasia Kuzmina e quelle parole che non ti aspetti: cita il lampadario e Magalli spunta in giuria a Ballando

Che cosa ha voluto dire con quel messaggio Anastasia Kuzmina sulla prossima edizione di Ballando con le stelle? C'entra Magalli?

Che cosa ha voluto dire Anastasia Kuzima con la sua storia su instagram? E perchè tutti pensano che Giancarlo Magalli possa essere uno dei prossimi giurati di Ballando con le stelle?

Fervono i preparativi in vista di Ballando con le stelle 2023 che partirà come sempre in autunno, per riscaldare il sabato sera degli italiani. E dopo mesi e mesi di chiacchiere, sapete qual è la cosa molto buffa? Selvaggia Lucarelli, che era stata data per spacciata da tutti, come quella “cacciata” dalla giuria di Ballando con le stelle da Milly Carlucci, è la sola ad aver confermato che ci sarà anche il prossimo anno, prima di volare in Cina ed essere costretta a commentare anche durante la sua vacanza, i fatti che accadranno in Italia.

Ed effettivamente in Italia qualcosa sta accadendo, visto che proprio oggi, è arrivato un giochino, parte seconda, sui social di Ballando con le stelle. Pare che gli autori stiano cercando di capire che cosa ne pensa il pubblico della giuria, facendo un gioco, quello del toto nomi, proponendo alcuni volti noti del piccolo schermo e non solo. Ad esempio oggi, i fan del programma di Rai 1, sono stati chiamati a votare, e a dire la loro su Barbara d’Urso, Francesca Fagnani, Giancarlo Magalli e Giuseppe Cruciani. Un quartetto niente male. Escludendo la possibilità che il giornalista possa accettare, confermando che Francesca Fagnani ha già smentito e aggiungendo anche che la d’Urso, semmai dovesse esserci, ci sarebbe ma nel ruolo di concorrente, resta Magalli.

Viene dunque da chiedersi: Giancarlo Magalli potrebbe davvero essere uno dei nuovi giurati e in tutto ciò, che cosa c’entra la storia che la Kuzmina ha fatto sui social? Anastasia, maestra di Ballando con le stelle, ha scritto:

Manca solo che cambino il lampadario e allora si che tutte le certezze saranno svanite

Queste parole di Anastasia, lasciano pensare che ci saranno diversi cambi nella prossima edizione di Ballando con le stelle, ed è per questo che molti fan del programma, hanno pensato che proprio la giuria, potrebbe essere rinnovata, altro che conferma nella sua totalità.

Ovviamente le parole di Anastasia potrebbero essere rivolte anche ad altro, magari un cambio nei maestri di Ballando, chi lo sa…

Nel frattempo il pubblico, chiamato a fare questo gioco del toto nomi, dice la sua sui social

Ma 4 professionisti veri della danza no?

Possibile che si preferiscano soggetti faziosi e che di danza non ne capiscono niente? È pur sempre una gara di danza e non una sagra di paese dove di solito si scelgono come giudici il parroco,, l’avvocato, il dentista, il sindaco e l’onorevole…..e come concorrenti le villanelle e i ragazzotti di paese..E poi, basta con i battibecchi tra giudici e concorrenti, prendete esempio dagli shows inglesi o americani dove “Dancing with the Stars” è una vera competizione di ballo e i giudici giudicano e le Stars sono davvero personaggi famosi dello star business. Il ballando con le stelle nostrano è dietro anni luce rispetto ai vari dancing with the Stars internazionali.

Se questa è la nuova giuria meglio che non sprecate i nostri soldi… fateci vedere qualche documentario che sicuramente insegna qualcosa

Mettete ballerini veri a fare giudici che capiscono . E basta le chiacchiere inutili. È una gara di ballo non una seduta di psicologia.

Se continuate a metterci persone faziose e poco intelligenti la gente continuerà a non guardarlo, come faccio io. L’unica irrinunciabile è la Signora Smith.

Secondo me…la giuria deve essere fatta da gente che, non dico tanto,ma un pò ci deve capire di ballo…non persone che fanno tutt’altro .

E voi, chi vorreste vedere nella giuria di Ballando con le stelle 2023? Bisogna ammettere che, dal punto di vista dello spettacolo, uno come Magalli in giuria ci starebbe davvero bene. Pungente come pochi, senza peli sulla lingua, sempre con la battuta pronta…Milly ci sta davvero facendo un pensierino?