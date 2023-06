The Voice Kids: Antonella Clerici lascia a casa i Ricchi e Poveri ed ecco chi vorrebbe

Una cantante famosa potrebbe prendere il posto dei Ricchi e Poveri a The Voice Kids

Chi ci sarà al posto dei Ricchi e Poveri nella prossima edizione di The Voice Kids? Antonella Clerici e gli autori del programma lasciano a casa la coppia formata da Angela e Angelo ma chi ci sarà al loro posto? Tra i papabili c’è un nome, è una cantante molto famosa e amata, come anticipa Tv Blog.

Il baby talent condotto da Antonella Clerici è stato confermato per la seconda stagione, non c’è dubbio, mentre restano i dubbi su parte della giuria, dei coach. Sono loro il pezzo forte in ogni puntata, i bambini che hanno talento sono numerosi, a loro ci pensano i casting ma chi prenderà il posto dei Ricchi e Poveri?

I nuovi coach di The Voice Kids

Squadra che vince non si cambia e da The Voice Senior a The Voicee Kids c’è sempre una poltrona che cambia di continuo mentre Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè restano seduti al loro posto. Se è vero che vanno via i Ricchi e Poveri è vero che arriva Arisa?

Sarà Arisa la nuova coach di The Voice Kids?

Sembra che il talent dedicato ai bambini ma che i grandi adorano sarà di nuovo in onda ben prima del previsto, forse in autunno inoltrato ci sarà già la seconda edizione e forse Arisa potrebbe entrare nel cast.

La cantante lucana ha da poco terminato il suo lavoro ad Amici. Davvero passerà da Maria De Filippi ad Antonella Clerici? Non è una conduttrice, è un’artista, l’abbiamo vista a Ballando con le Stelle, ad Amici, a Il cantante mascherato. Sarebbe la sua prima volta su Rai 1 con le poltrone girevoli, un’altra esperienza da aggiungere.

Arisa dispiaciuta dopo le polemiche

Ci sono però le ultime polemiche che la riguardano, quelle dopo la sua intervista su Nove quando ha parlato di Giorgia Meloni. Dopo le tante chiacchiere sulle sue dichiarazioni l’abbiamo vista a Domenica In pronta a chiedere alla Meloni di non favorirla in alcun modo.

Ma non è tutto, c’è anche Pechino Express che continua a corteggiarla. Dopo il rifiuto avvenuto in passato il reality non perde le speranze di avere la cantante tra i suoi concorrenti. Con chi potrebbe partecipare?

Forse The Voice Kids è più adatto per Arisa, forse anche più di Amici, senza polemiche, senza la necessità di dovere attaccare per difendersi ma con il solo scopo di fare spettacolo, uno show per famiglie. Per il momento nessuno dice nulla, nessuna conferma, è ancora troppo presto.