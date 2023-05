Arisa: “Non sono in vendita, chiedo alla Meloni di non agevolarmi in nulla”

Arisa a Domenica In sta male, è stata male: "Io non sono in vendita da nessuna parte"

Arisa è provata, dopo le polemiche sulle sue dichiarazioni, il suo pensiero su Giorgia Meloni, oggi ospite a Domenica In non nasconde il suo dispiacere. Mara Venier l’abbraccia subito, conosce bene l’artista, racconta che ogni volta che Arisa ha ricevuto un compenso partecipando anche ai Gay Pride ha sempre restituito tutto al mittente.

E’ Arisa a volere precisare delle cose sull’intervista rilasciata a Peter Gomez. Non si aspettava che le venissero fatte delle domande sulla politica. Spiega che da quando è piccola cerca sempre di mettere pace e cercare un equilibrio delle parti, anche quando un equilibrio sembra non esserci.

Arisa: “Sono sempre stata dalla parte di tutti”

Volevo dire che in questi anni io sono stata sempre dalla parte di tutti i diritti di tutte le minoranze e sono anche dalla parte sicuramente della minoranza più grande, che nei secoli dei secoli è stata un pochino, cioè non ho avuto tanta voce in capitolo, che sono le donne. Quindi, io sono dalla parte di tutti i diritti e posso essere anche contenta se una donna come me sale al governo; ed è una donna come me per una volta alla più alta carica del potere nel mio Stato. Però penso anche che questo non ha a che vedere poi con diciamo il pensiero che ho rispetto al suo operato politico, nei confronti di certe cose.

C’è poco tempo ma Arisa desidera dire delle cose importanti che la fanno star male

“Io ho parlato bene della Meloni, ho detto che mi piace, poi che ci sono dei grandissimi problemi rispetto all’accettazione rispetto all’accettazione della comunità perché da lì sono partite le polemiche è una realtà. Io però non voglio risultare come una traditrice, una volta faccia anzi dopo questo complimento che ho fatto chiedo alla signora Meloni di agevolarmi in nulla. Io voglio essere una persona che può esprimere una sua idea però vorrei che fosse chiaro che io non sono volta bandiera e sono 15 anni che sono dalla parte dei diritti e continuerò ad esserlo fino all’ultimo giorno della mia vita come sempre stato.

Mara Venier dalla parte di Arisa

Arisa La Confessione

Mara Venier racconta che ieri ha incontrato Arisa, che era avvilita e che soprattutto non lo merita perché sa quanto ha fatto per gli altri, anche per le minoranze, per i diritti di tutti.

Io non sono in vendita da nessuna parte

E’ con questa frase che la cantante chiude la sua partecipazione a Domenica In e spera di mettere fine all’assurda polemica. Un complimento fatto a Giorgia Meloni, l’orgoglio di avere una donna la potere, niente altro.