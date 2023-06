Home » Reality e Talent » Raimondo Todaro molla Amici o Maria molla il maestro? La verità Reality e Talent Raimondo Todaro molla Amici o Maria molla il maestro? La verità Valeria Resterà ad Amici Raimondo Todaro? Maria vuole che resti? Ecco che cosa sappiamo

Raimondo Todaro farà parte della nuova squadra di Amici? Ancora prima che il talent di Maria de Filippi terminasse, Tvblog aveva lanciato una indiscrezione sul futuro del maestro di balli latini. Non solo. I colleghi di Tvblog avevano annunciato che Raimondo Todaro e Arisa non sarebbero stati confermati per la nuova edizione del programma di Maria de Filippi. Nel caso di Todaro poi, si era anche parlato di un suo possibile ritorno in Rai. Ma quanto c’è di vero in tutto questo?

A parlare oggi è Raimondo Todaro, anche perchè sono cambiate molte cose da quanto quelle indiscrezioni erano trapelate. Ad esempio, Raimondo ha vinto grazie a Mattia Zenzola. E’ il maestro vincente dell’edizione 22 di Amici, per cui un addio, risulterebbe un po’ stridente. D’altro canto, va anche detto, che i casting di Amici sono già aperti e che Raimondo, non sa ancora che ne sarà di lui. Lo ha spiegato oggi in una intervista per la Gazzetta del Sud.

Raimondo, dopo il successo di Mattia Zenzola, sarà ancora protagonista di Amici 23 oppure no?

Raimondo Todaro lascia Amici per la Rai?

Le parole di Raimondo Todaro:

Ho letto i vari articoli usciti. La verità è che io non ho mai sentito nessuno. In Rai non mi ha mai chiamato nessuno. Questo è giusto dirlo. Un amico che lavora ancora lì e che ha letto gli articoli mi ha chiesto, ma gli ho detto che non era vero nulla. Se Maria ha piacere di continuare a lavorare con me, sono ben felice perché dove sto mi trovo bene. Tutto qua. Non ci sono grosse news da dire o da dare.

La volontà è quella di restare

Il maestro quindi vorrebbe restare, magari chissà per fare il bis con un altro allievo come Mattia:

Lavorare con Maria è stato meraviglioso perché il programma è meraviglioso. Amici ti dà la possibilità di fare il tuo lavoro che è quello dell’insegnante con dei ragazzi di talento scelti tra migliaia che hanno la passione, la voglia e la fame soprattutto. Prendono ogni consiglio, ogni parola, quindi proprio ‘un lavoro semplice e facile’ perché trovi il top del top. Condividi un’esperienza con dei ragazzi con i quali i rapporti rimangono.

Staremo a vedere che cosa succederà.