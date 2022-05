Una super Domenica In con una super Mara Venier anche l’8 maggio: i dati

Continua il successo di questa edizione di Domenica IN, anche nel giorno della festa della mamma, sono eccellenti gli ascolti per il programma di Rai 1. Puntata un po’ caotica, come è nello stile ormai di Domenica In da tempo, quella vista ieri ma al pubblico a quanto pare, piace anche così! E sono davvero ottimi i numeri portati a casa anche ieri, siamo a metà maggio ma i numeri restano brillanti per il programma di Mara Venier che ieri nella prima parte ha portato a casa più del 21% di share con un numero di spettatori vicino ai 3 milioni. Davvero un successo per Domenica IN, che settimana dopo settimana si avvicina ai saluti, continuando a fare benissimo.

Gli ascolti della prima serata

Gli ascolti della domenica pomeriggio: ecco i dati di ascolto dell’8 maggio 2022

La prima parte della puntata di Domenica IN dell’8 maggio 2022 è stata vista da una media di 2.794.000 spettatori e uno share del 21.7%%. Resta identico lo share anche nella seconda parte, con una media di 2,5 milioni di spettatori. Per i saluti di Mara, share al 19.1 % e una media di 2,1 milioni di spettatori.

Che disastro il pomeriggio di Canale 5

La prima parte del pomeriggio di Canale 5 è davvero da dimenticare nel pomeriggio dell’8 maggio 2022. Va male Beautiful che non supera la media di 1,7 milioni di spettatori con il 13% di share. Poi a seguire si cala al 10% di share, praticamente Rai 1 fa dieci punti in più rispetto a Scene da un matrimonio, un vero e proprio flop per la rete. Non va meglio Una vita, condannata ad ascolti bassissimi con questa collocazione. Prova a risalire Verissimo ma con le puntate in replica non è semplice: si parte infatti dall’11 % di share fino ad arrivare dalle 17,10 alle 17,50 al 14.5 % di share con una media di 1,6 milioni di spettatori. Si chiude in risalita ma non basta: media di 1,7 milioni di spettatori per la seconda parte, quella che si scontra contro Da noi a ruota libera. Il programma di Canale 5 si porta al 14.3 % di share con la puntata domenicale in replica, nella sua seconda parte.