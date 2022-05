Ascolti tv: buon risultato per Rinascere, disastro BIG SHOW che chiude malissimo

Torna la nostra analisi dedicata ai dati auditel della prima serata e oggi ci concentriamo ovviamente sugli ascolti dell’8 maggio 2022. Come sarà andata la sfida della domenica sera? Un palinsesto non troppo ricco quello di ieri con Canale 5 che ha schierato in prime time il flop BIG show contro il film di Rai 1 Rinascere che racconta la storia di Manuel Bortuzzo, il nuotatore di Treviso, che ha perso l’uso delle sue gambe in seguito a una sparatoria durante la quale è rimasto coinvolto. La storia di questo scambio di persona, che ha cambiato per sempre la vita di Manuel Bortuzzo, è stata raccontata nel film che si ispira al suo libro, Rinascere appunto. La storia di un ragazzo, una promessa del nuoto italiano, che poche ore prima di essere ferito nella sparatoria, aveva stabilito un tempo perfetto per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. La storia di un ragazzo che in pochi secondi, ha visto la sua vita cambiare per sempre. Questa storia ieri è stata vista da 3.509.000 spettatori con il 18.5% share. Un buon risultato per il film di Rai 1 in una serata quasi del tutto spenta. Brilla insieme a Rai 1, solo Rai 3 con Che tempo che fa che regge bene.

Disastro Enrico Papi con il suo programma. Un altro flop per la prima serata di Canale 5.

Gli ascolti della domenica sera: ecco i dati auditel dell’8 maggio 2022

Nella serata della festa della mamma, il film di Rai 1 Rinascere è stato visto da 3.509.000 spettatori con il 18.5% share. Su Rai3 Che Tempo Che Fa dalle 20:44 alle 22:21 ha incollato 1.982.000 spettatori (9.5%) e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo dalle 22:24 alle 23:52 1.179.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 la Formula 1 dalle 21:30 alle 1:23 segna un netto di 806.000 spettatori con il 5.5% (all’interno la differita del Gran Premio di Miami di Formula 1 dalle 22:51 alle 00:34 è vista da 1.871.000 spettatori con il 14.1%)

Disastroso il risultato per l’ultima puntata di BIG show con Enrico Papi, un programma che davvero non è piaciuto a nessuno, un vero e proprio flop. La puntata di ieri è stata vista da 1.376.000 spettatori con il 8.3% share.

Su Rai2 The Rookie fa 730.000 spettatori (3.5%) e Blue Bloods 720.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 Battleship è scelto da 960.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 612.000 spettatori (3.9%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 826.000 spettatori pari al 5.3%. Sul Nove Hitler: Attacco a Londra è seguito da 245.000 spettatori (1.3%).