Dopo il trionfo di Marcell Jacobs nella gara che vale il titolo di uomo più veloce al mondo, adesso c’è grande attesa per un’altra gara, la staffetta maschile nella 4×100. Una gara che potrebbe regalare un’altra storica medaglia all’Italia perchè oltre a Jacobs, ci sono anche altri atleti che si stanno mettendo in mostra per il loro talento e la bravura in questa disciplina. E oggi quindi, occhi puntati sulla staffetta dopo l’ottimo risultato portato a casa poche ore fa. L’Italia infatti potrebbe compiere un altro miracolo e regalare una bella medaglia da aggiungere a quelle vinte fino a questo momento ( che sono già più di quelle di Rio). A che ora quindi questa staffetta assolutamente da non perdere? Nella notte di Tokyo e quindi nel nostro pomeriggio. Si corre alle 15:50 è questo l’orario da tenere d’occhio. Circa un’ora più tardi rispetto all’orario in cui domenica scorsa Jacobs ci ha regalato una delle medaglie d’oro più belle di questa Olimpiade.

Grande attesa per la staffetta nella 4X100 maschile: l’orario

Appuntamento quindi su Rai 2, per chi vuole seguire la gara in chiaro, intorno alle 15,45 per iniziare a entrare nel vivo di questa corsa. Per chi invece ha un abbonamento a Discovery, la gara si potrà seguire come sempre in streaming su Disocvery Plus.

Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Fostine Desalu e Filippo Tortu questa mattina hanno concluso in terza posizione la batteria e sono passati in finale con il tempo di 37”95. Il gap dalle due nazionali che fanno meglio, Cina e Canada (entrambe con 37”92), non sembra impossibile da colmare nella lotta per le medaglie. Choc invece per gli Stati Uniti, eliminati con il sesto tempo di batteria in 38”10, pur senza grossi errori nei cambi. E’ una Olimpiade davvero strana quella che stiamo vivendo, non a caso anche per i nostri azzurri molte medaglie sono arrivate inaspettatamente, mentre alcune storiche discipline che avevano visto da sempre brillare i nostri azzurri, si sono spente.

Fuori dalla finale invece la staffetta femminile, pur con il record italiano in 42”84. Resta comunque un buon risultato per le azzurre. L’appuntamento quindi con la finale per la staffetta 4×100 è per questo pomeriggio. Ore 15:50 per vivere ancora grandissime emozioni.