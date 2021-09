Le azzurre del volley campionesse anche di ascolti: la vittoria contro la Serbia fa volare Rai 3

Che estate pazzesca per la nostra Italia. Che estate di successi: dal trionfo della nazionale di calcio, campione di Europa alle medaglie incassate a Tokyo dai nostri atleti. E in attesa di sapere se anche i maschi del volley potranno imporsi e dire la loro, le azzurre hanno finalmente dimostrato tutta la loro forza. Lo hanno fatto battendo, anzi strapazzando la Serbia. Dopo un primo set al foto finish perso all’ultimo punto, le azzurre sembravano esser destinate alla sconfitta nel terzo set che invece hanno ribaltato. E nel quarto poi, un vero e proprio miracolo quello della nazionale italiana di Volley che fa dimenticare la mediocre prestazione olimpica e sale sul tetto d’Europa. E’ medaglia d’oro per le nostre azzurre, con il primo posto e una vittoria storica da incorniciare. E’ primo posto, è vittoria. Una prestazione di quelle perfette che resteranno indelebili nella storia della pallavolo femminile. Ed è record anche di ascolti per la gara trasmessa ieri da Rai 3. Numeri davvero importanti per il sabato sera della rete, con il match visto da una media di 2,6 milioni di spetattatori.

Ma vediamo i dettagli.

Gli ascolti della finale degli Europei di Volley 2021

L’Italia torna a vincere, dopo 12 anni il tetto d’Europa è di nuovo azzurro. Scende dal trono la Serbia della regina Boskovic e lo fa nel modo più doloroso: davanti a ventimila persone nella Stark Arena di Belgrado che tifava solo per loro. E in Italia davanti alla tv c’erano quasi 3 milioni di tifosi a fare il tifo per le nostre azzurre. I migliori ascolti della serata.

Su Rai3 la finale di Pallavolo Femminile Italia-Serbia (in onda dalle 20.07 alle 21.56) è stata vista da 2.658.000 spettatori (14.9%).

Vediamo gli ascolti della prima serata che non hanno visto nessun programma fare meglio del match di volley.

Su Canale 5 L’Ora Legale fa 2.025.000 spettatori pari al 12.1% di share. E’ il miglior risultato dopo la pallavolo.

Ballo, ballo su Rai 1 delude parecchio con unamedia di 1.528.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Rai2 Follia ad Alta Quota è stato seguito da 1.004.000 spettatori (5.5%). Su Italia 1 Guardians fa 902.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 L’Insulto andando in onda dopo la premiazione della finale, registra una media di 552.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Rete4 Una Vita totalizza un a.m. di 817.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 Downton Abbey ha registrato 304.000 spettatori con uno share del 2%. Su Tv8 Karate Kid 4 ha raccolto 253.000 spettatori con l’1.5%. Su Nove Irriducibile – L’Ultimo Giorno di Diablo ha raccolto 227.000 spettatori e l’1.3% di share. Su Rai4 Man on fire – Il fuoco della Vendetta sigla il 2.4% con 373.000 spettatori. Sul 20 il match Ucraina-Francia, utile per le qualificazioni agli Europei 2022, è visto da 461.000 spettatori con il 2.6% di share.