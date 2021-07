L’addio a Raffaella Carrà dall’Italia all’Argentina: tutto il mondo ricorda la nostra stella

Non poteva che essere così, perchè quando sei una star internazionale, una regina, una icona di stile ma non solo, tutto il mondo si ferma per ricordarti. E’ successo questo pomeriggio quando dall’Italia è arrivata la drammatica notizia della morte di Raffaella Carrà. Inaspettata, per noi che la sognavamo persino sul palco dell’Eurovision Song Contest perchè della malattia di Raffaela, in pochi sapevano. Ha scelto di non dire nulla, di andarsene in punta di piedi, come solo una grande regina sa fare. E oggi dall’Italia all’Argentina passando per la Spagna e il Messico: tutti ricordano Raffaela e dedicano a lei bellissime pagine di spettacolo. Cantante, conduttrice, artista a tutto tondo, ma anche donna in prima linea per i diritti di tutti. Ha sempre detto la sua, ha sempre lottato con gli altri e per gli altri. Impossibile non pensare che la notizia arrivata oggi non avrebbe sconvolto tutti.

Addio a Raffaella Carrà: tutto il mondo dello spettacolo la ricorda

“Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre“. Con queste parole Sergio Japino, suo compagno per lunghissimo tempo, ha dato l’annuncio unendosi al dolore degli adorati nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti.

Adiós a una parte fundamental en la banda sonora de nuestras vidas: #raffaellacarra ha muerto a los 78 años 💔 pic.twitter.com/Y0dZFGC4ZB — Esquire España (@EsquireEs) July 5, 2021

Migliaia e migliaia i messaggi arrivati sui social, migliaia le parole spese da chi l’ha conosciuta ma anche dalla gente comune che stenta davvero a credere che sia successo.

Commozione in diretta nei tanti programmi che in tutto il mondo in queste ore hanno raccontato della notizia.

⚫️La cantante italiana #RaffaellaCarrà ha fallecido a los 78 años.Ramón García trabajó durante mucho tiempo junto a ella y ha vivido con gran tristeza esta dura noticia en nuestro programa @EncompaniaCMM Más información▶️https://t.co/b4vacl07dk pic.twitter.com/ik01vPGFQu — Castilla-La Mancha Media (@CMM_es) July 5, 2021

Decine e decine gli omaggi di chi vuole ricordare oggi Raffaella con un sorriso, con la sua arte come probabilmente anche lei avrebbe voluto.