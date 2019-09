Cause e rimedi per il giradito, un’infezione molto dolorosa alle dita delle mani

Il giradito è un’infezione che attacca le dita della mano. Si tratta di batteri che entrano in contatto con il dito e lo rendono veramente dolorante e anche esteticamente brutto. I batteri che causano il giradito sono in genere quelli dello streptococco. In altri casi potrebbe dipendere anche dai batteri dell’escherichia coli. Il dito che viene colpito di più dal giradito è in genere il pollice, raramente può colpire anche l’alluce del piede. Sono diverse le cause che provocano il giradito o che almeno possono iniziare un processo di infiammazione e causare fastidi al nostro organismo. Le cause principali del giradito sono infezioni causate da schegge che entrano in contatto con la pelle o anche delle ferite che se pur piccole possono far entrare batteri che provocano un’infezione più grande.

DITO GONFIO E DOLORANTE, IL GIRADITO E’ UN’INFEZIONE MOLTO COMUNE

Quante volte si dice di evitare di mangiarsi le unghie, ed ecco che una delle cause del giradito è proprio il mangiarsi le unghie. Chi ha questo brutto vizio è soggetto maggiormente a questo tipo di infezione. Attenzione alle manicure poco accurate perché è facilissimo prendere un’infezione del genere, basta poco per fare entrare batteri in un piccolo taglio e provocare il giradito. Alcune persone che svolgono determinati lavori sono più soggette di altre a questa brutta e scocciante infezione. Per esempio i parrucchieri, i lavapiatti, tutti coloro che sono spesso a contatto con l’acqua. La pelle diventa più sensibile quando è a contatto con l’acqua. Vediamo ora i sintomi di questa brutta infezione chiamata in modo molto semplice giradito. Infiammazione al livello dell’unghia del dito della mano, polpastrello gonfio, possibile comparsa di bollicine tipo vescicole piene di liquido e pus. L’unghia potrebbe arrivare a staccarsi proprio per l’infezione. Nei casi più gravi può presentarsi, nel caso di contrazione del giradito, infezione ai tendini alle ossa e al sangue. Attenzione quindi a curare anche le dita delle mani, le unghie, perché ogni piccola parte del nostro corpo è importante. Chiedete in farmacia o al vostro medico la crema adatta per guarire l’infezione, a volte è necessario l’antibiotico.