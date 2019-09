L’ernia iatale si confonde spesso con il reflusso, i sintomi sono molto fastidiosi

L’ernia iatale è una patologia dello stomaco, spesso associata al reflusso gastroesofageo. L’ernia iatale più comune o meglio quella di cui ne soffre la gran parte della popolazione, per la precisione un italiano su 10, è detta ernia da scivolamento. Il peso corporeo incide molto sulla formazione dell’ernia iatale. Non sempre viene diagnosticata subito, in quanto nella maggior parte delle volte o almeno fino a quando i sintomi non peggiorano si confonde con reflusso oppure stato depressivo ansioso. Sarà sicuramente il medico di famiglia a prescrivere tutti gli accertamenti possibili ai fini di diagnosticare un’ernia iatale da scivolamento.

I SINTOMI DELL’ERNIA IATALE

I maggiori sintomi associati all’ernia iatale sono: risalita di cibo, reflusso gastroesofageo, eruttazioni profonde, pesantezza gastrica, tachicardia dopo i pasti, tosse stizzosa, aumento della salivazione e la sensazione di avere qualcosa in gola che non lascia passare il cibo. Insomma tutti sintomi molto fastidiosi. Come possiamo fare per diagnosticare subito un’ernia iatale?





Sicuramente prima conviene fare gli esami di routine, dopo affidarsi ad un medico ecografista esperto che se sospetta un’ernia iatale prescriverà una gastroscopia e successivamente probabilmente giungerà a prescrivere una pHmetria delle 24 ore (per valutare l’acidità del reflusso). Una volta accertata la patologia di ernia iatale e vista l’entità del problema, la cura sarà sicuramente con farmaci inibitori di pompa protonica associati poi ad altri che verranno valutati dal medico specialista in base al paziente. In casi estremi quando la cura non fa effetto e l’ernia tende ad ingrossarsi è necessario un intervento ma sempre dopo aver consultato lo specialista ovvero il gastroenterologo. Infine, non perché meno importante, è utilissimo se si è in sovrappeso iniziare una dieta adeguata. Ridurre grassi e alcol aiuta moltissimo ad evitare la risalita di acido e reflusso. Evitate se vi hanno diagnosticato un’ernia iatale il cioccolato, spezie piccanti, menta e tutto quello che può portare acidità.