Che fastidio gli occhi rossi ma ecco i rimedi per eliminare il disturbo

In estate è facile ritrovarsi con gli occhi rossi perché il mare, il vento e le passeggiate all’aria aperta a contatto con la natura possono provocare ai nostri occhi arrossamenti improvvisi. Non c’è da allarmarsi ma agiamo per rimediare. Ci sono dei rimedi naturali che combattono il disturbo degli occhi rossi. Prima di tutto vi consigliamo di accertarvi prima che non si tratti di qualcosa di più importante ma solo di un semplice arrossamento improvviso. Dolore e lacrimazione possono essere dei sintomi passeggeri ma che comunque possono infastidirci. Vediamo ora quali sono questi rimedi naturali per gli occhi rossi.

RIMEDI NATURALI CONTRO GLI OCCHI ROSSI

La prima cosa da fare è evitare il sole. Quindi se vi siete presi un arrossamento agli occhi o una congiuntivite dovrete restare senza sole per qualche giorno. Se proprio non potete rinunciare dovrete stare in spiaggia con gli occhiali da sole. Assicuratevi però che proteggano davvero dal sole. Se portate lenti a contatto per qualche giorno dovrete farne a meno. I rimedi naturali che vi consigliamo per gli occhi rossi, ma da utilizzare solo esternamente, restando con gli occhi chiusi sono: la camomilla fredda o la malva, potete fare degli impacchi leggeri ne trarrete sicuramente beneficio. L’acqua di rose è un ottimo coadiuvante per lenire gli occhi rossi, avendo sempre cura di utilizzare delle garze sterili per gli impacchi. Ricordate che l’area che stiamo trattando, ovvero gli occhi, è molto delicata. Assicuratevi di non aver preso una congiuntivite e quindi che ci sia bisogno di un antibiotico, in caso contrario se sono solo occhi rossi e vi danno fastidio anche un impacco con i semi di finocchio può alleviare il vostro malessere. Infine, non può mancare il rimendio della nonna contro gli occhi rossi: il cetriolo tagliato a fette posizionato sugli occhi da tenere per qualche minuto. Provate!