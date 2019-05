Avocado, ecco quali sono i benefici per la salute e l’estetica

L’avocado è un frutto tropicale che porta molti benefici per la salute e l’estetica. Proviene dall’America Latina ma negli ultimi anni si è molto diffuso in Occidente in ambito cosmetico ma anche in cucina. L’avocado contiene pochi zuccheri semplici ed è ricco di vitamina E e grassi. Per questo chi ha problemi di obesità dovrebbe consumarlo senza esagerare. Ha molte calorie rispetto a tutti gli altri frutti, 240 Kcal per 100 grammi. Oltre a questo però contiene diverse sostanze nutritive importanti. Scopriamo quindi quali sono i benefici dell’avocado, come consumarlo e perché.

AVOCADO, IL FRUTTO TROPICALE CHE PORTA BENEFICI ALLA SALUTE E ALL’ESTETICA: ECCO LE SUE PROPRIETA’

L’avocado, pur essendo il frutto con più calorie in assoluto, è ricco di molte sostanze nutritive. Infatti è fonte di calcio, potassio, fibre e grassi monoinsaturi. Si tratta dei grassi buoni che contrastano il diabete e il colesterolo alto. Oltre a questo, l’avocado aiuta a far fronte a problemi di tipo intestinale e facilita la digestione. Contiene le vitamine A, D, E, K e B. Infine contiene acido folico, e per questo fa bene anche alle donne in dolce attesa.

Come si utilizza l’avocado in ambito cosmetico: i benefici per corpo e capelli

L’avocado, oltre ad essere utilizzato in cucina, è ottimo anche per i trattamenti cosmetici. A tutti sarà capitato di vedere dei prodotti che lo contengono, per il viso, il corpo e i capelli. Contiene infatti dei nutrienti molto importanti. Sono note le sue proprietà riequilibranti, emollienti ed idratanti. Consente di contrastare problemi come la pelle secca. Esistono diverse creme e oli per il viso a base di avocado, grazie ai suoi benefici, consentendo di restituire idratazione ed elasticità alla pelle. Come vi abbiamo detto, i benefici dell’avocado sono utili anche per i capelli. Anche in questo caso è in grado di nutrire in profondità i capelli e idratarli. Chi ha capelli privi di volume, sfibrati e secchi, può utilizzare dei prodotti in commercio o fai da te a base di avocado per renderli più sani e vitali.

Come realizzare una maschera per capelli in casa a base di avocado

E’ possibile acquistare diversi prodotti a base di avocado, per viso e capelli. Per quest’ultimi, potete realizzare in casa una maschera da applicare per renderli più sani, senza componenti chimici. Per realizzare una maschera ristrutturante dovete procurarvi mezzo avocado abbastanza maturo, due cucchiai di olio di jojoba e 2 cucchiai di olio di oliva. Una volta sbucciato l’avocado e tagliato a pezzetti. Potete frullarlo per poi unire l’olio di jojoba e quello di oliva. Mescolate bene il tutto rendendo la maschera omogenea. Dopo di che applicatela sui capelli asciutti prima di fare lo shampoo e lasciatela agire per 15 minuti prima di sciacquare tutto abbondantemente.

