Avocado per dimagrire: ecco la dieta da seguire per mettersi in forma

Mangiare l’avocado è importante per dimagrire, scopriamo quale dieta seguire a base di questo frutto esotico ricco di proprietà per l’organismo. L’avocado sta diventando sempre più diffuso e conosciuto ma in molti pensano che, per mettersi in forma, non sia l’ideale. In effetti è ricco di calorie. La realtà però è che inserire l’avocado in una dieta variegata e sana, non può che portare a benefici per tutto l’organismo. Scopriamo dunque la dieta da seguire per perdere qualche chilo di troppo.

MANGIARE AVOCADO FA BENE E AIUTA A DIMAGRIRE, ECCO PERCHE’

Mezzo avocado contiene grassi e calorie pari a 116 kcal. Come è possibile quindi che aiuti a dimagrire? Questo frutto, nonostante sia abbastanza calorico, è stato inserito nella lista dei Weight Loss Friendly Food, ovvero gli alimenti che aiutano a perdere peso. I nutrizionisti consigliano dunque di mangiare almeno una volta al giorno l’avocado, perché fa bene sia alla salute che alla linea. L’avocado è un frutto che arriva dal Centro America, ma che negli ultimi anni sta avendo un discreto successo anche in Italia. Dunque molti agricoltori hanno deciso di coltivarlo qui nel nostro Paese.

I BENEFICI DELL’AVOCADO SU TUTTO L’ORGANISMO: ECCO PERCHE’ FA BENE ALLA SALUTE

Perché l’avocado fa bene alla salute? Questo frutto contiene dei grassi buoni. Contribuisce a contrastare l’osteoporosi, grazie alla presenza della vitamina D. Inoltre contribuisce a combattere il colesterolo cattivo e la sindrome metabolica. E’ anche un anti-tumorale, contiene antiossidanti e dunque contrasta l’invecchiamento cellulare. Aiuta anche ad essere di buon umore e ha potere saziante, per questi motivi è un ottimo alleato delle diete dimagranti. Inoltre l’avocado, se mangiato ogni giorno, migliora il metabolismo degli zuccheri e favorisce l’assorbimento delle sostanze nutrienti.

COME MANGIARE L’AVOCADO PER DIMAGRIRE: CONSIGLI UTILI PER UNA DIETA SANA E VARIEGATA

Ma come fare a dimagrire con l’avocado inserendolo nella dieta? La quantità giornaliera consigliata, sa inserire in un regime alimentare vario e sano, è di 70 grammi. Sono diverse le preparazioni che si possono fare. Si possono preparare delle gustose insalate di riso ad esempio, in cui inserire l’avocado tagliato a cubetti. Molto buona è anche la salsa guacamole. Quando si mangia l’avocado, trattandosi di un alimento abbastanza grasso, si può fare a meno dell’olio extravergine di oliva come condimento. Insomma, mangiare questo frutto non può che fare bene ma come per ogni cosa, bisogna consumarlo nelle quantità consigliate senza eccedere. Ci si può rivolgere ad un nutrizionista per stilare un regime alimentare adatto per ognuno.

