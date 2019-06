Pasta senza glifosato: le sei marche più conosciute

Una delle questioni più dibattute al momento riguarda la pasta senza glifosato. Scendendo nel dettaglio, questo erbicida, utilizzato dagli anni ’70, è da tempo accusato di essere cancerogeno. È sempre bene sapere cosa è giusto portare sulla propria tavola, per mantenerci in salute. Sicuramente uno degli alimenti più consumati è la pasta. Per tale motivo abbiamo scelto di indicarvi le marche migliori da scegliere per evitare di assumere questo erbicida, considerato cancerogeno. Vediamo insieme quali sono, ma prima conosciamo i dettagli che riguardano il glifosato.

LE MIGLIORI MARCHE DI PASTA SENZA GLIFOSATO: TUTTO CIÒ CHE C’È DA SAPERE SU QUESTO ERBICIDA

È possibile trovare in commercio la pasta senza glifosato, ma cos’è davvero questo erbicida? Si tratta di uno degli erbicidi più usati al mondo. Rispetto ad altri prodotti, utilizzati in precedenza, è stato scelto proprio per la sua scarsa tossicità. Non viene utilizzato solo in agricoltura, ma anche nelle aree urbane. In questi ultimi anni, però, è stato più volte accusato di essere cancerogeno. Questa ipotesi si basa sulla classificazione dello IARC, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione, secondo la quale il glifosato fa parte del gruppo 2 A, ovvero tra i “probabili cancerogeni”. Ricordiamo, però, che sono state classificate nella stessa categoria, ad esempio, le carni rosse e le bevande molto calde. Infatti, stiamo parlando di sostanze che si sono dimostrate cancerogene durante i test sugli animali ma non così pericolose per l’uomo. L’AIRC ci ha tenuto a precisare che “il caso del glifosato rappresenta, al momento attuale, un buon esempio di sospetta cancerogenicità non sufficientemente dimostrata“. Le istituzioni hanno scelto di mettere comunque “in atto il principio di precauzione”. Non ne viene vietato l’uso, ma si pensa a mettere un limite e dei controlli “nell’attesa di ulteriori studi”. Infatti, ricordiamo che in Italia questo erbicida, dal 2016, è vietato nelle zone pubbliche, come parchi e aree verdi.

Nell’attesa di ulteriori accertamenti, abbiamo scelto di indicarvi comunque le marche più conosciute di pasta senza glifosato che è possibile trovare in commercio:

Coop Vivi Verde (disponibile in versione integrale e di kamut), Garofalo Bio integrale, De Cecco, Rummo Bio integrale, Felicetti Bio e Voiello 100% grano aureo.

