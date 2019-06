Prendersi cura dei piedi: gli step da eseguire per l’estate

Questo è sicuramente il momento giusto per dedicarsi alla cura dei propri piedi. L’estate, lo sappiamo bene, vede protagonisti sandali e infradito, per uscire e per andare al mare. Questa zona del corpo, pertanto, deve essere coccolata e trattata per bene, visto che viene spesso trascurata durante i mesi invernali. Ora è arrivato decisamente il momento di prenderci cura di loro al massimo. Per ottenere ottimi risultati sui nostri piedi vi consigliamo di eseguire questi quattro step fondamentali. Vediamo insieme come effettuarli nel migliore dei modi.

COME PRENDERSI CURA DEI PROPRI PIEDI: GLI STEP E I CONSIGLI PER INDOSSARE I SANDALI TRANQUILLAMENTE

La stagione più calda è già arrivata e non possiamo non iniziare a prenderci cura dei nostri piedi. Basta eseguire quattro step affinché questa zona del corpo sia trattata a dovere. Non c’è niente di peggio che vedere un piede poco curato calzare un bellissimo sandalo. Dunque, tocca trovare del tempo libero e i giusti prodotti. Innanzitutto è necessario preparare i piedi con il pediluvio. Almeno una volta a settimana cercate di effettuare questo passaggio, immergendo i piedi nell’acqua con sale grosso e bicarbonato all’interno di una bacinella, per 15 minuti. In alternativa è possibile anche scegliere degli oli essenziali o dei sali creati appositamente per il pediluvio. Vi consigliamo di utilizzare acqua fredda, al fine di stimolare la circolazione o quella calda se preferite rilassarvi.

Ora è arrivato il momento di rivelarvi la guida efficace per ottenere dei piedi perfetti per i propri sandali. Iniziamo con lo scrub, che ci aiuta a rimuovere le cellule morte e ad ammorbidire la pelle. In questo caso, utilizziamo un prodotto specifico per esfoliare i piedi, con cui andiamo a massaggiarli con piccoli movimenti circolari, dalla punta alla caviglia. Dedichiamo la nostra attenzione, in particolar modo, ai talloni. Evitiamo di scegliere prodotti aggressivi in presenza di ferite o tagli. Dopo di che, ci tocca passare al terzo step che vede protagoniste le creme idratanti. Dobbiamo fare in modo che il piede riceva delle cure per non screpolarsi, Pertanto, applichiamo un prodotto da usare una volta uscite dalla doccia, anche ogni giorno. Infine, per completare il trattamento completo andiamo a dedicarci alle unghie, tagliandole, limandole e applicando uno smalto!