Cosa mangiare nel mese di luglio: la spesa perfetta per l’estate

Cosa mangiare nel mese di luglio? Sicuramente questo è quel periodo che vede protagonisti il caldo e le vacanze. Oltre al mare, al sole e al divertimento conviene pensare alla propria alimentazione, scegliendo con attenzione i cibi che scegliamo di portare sulla nostra tavola. In questo modo, è possibile anche contribuire a mantenere un ambiente sano. Ma qual è la spesa perfetta da fare durante questo mese così caldo? Vediamo insieme, tra frutta e verdura, quali sono gli alimenti che non possono mancare sulla nostra tavola.

COSA MANGIARE A LUGLIO: GLI ALIMENTI CHE NON DEVONO MANCARE NEL CARRELLO DELLA SPESA

A luglio le nostre tavole diventano rinfrescanti e colorate, grazie agli alimenti che sono protagonisti di questo mese estivo. Per capire cosa mangiare in estate è bene tenere a mente quali sono la frutta e la verdura di stagione. Questo è sicuramente il periodo dove non mancano i frutti come prugne, more, anguria, melone e pesche. Tutti alimenti freschi, che ci aiutano a migliorare le giornate così calde. Stiamo parlando di cibi ricchi di proprietà benefiche. Ad esempio, il melone è un frutto diuretico, che apporta una buona quantità di vitamine e minerali. Non solo, svolge un’azione antiossidante, grazie alla presenza della niacina. Come anche le prugne, è ottimo per stimolare la motilità intestinale. A luglio è possibile ancora mangiare albicocche, fragole e ciliegie. Nel nostro carrello, inoltre, non possiamo non aggiungere lamponi, fichi e mirtilli.

Per quanto riguarda la verdura, pure in questo caso, esistono diversi alimenti legati al mese di luglio offerti dalla natura. Stiamo parlando di cibi molto conosciuti, dalle proprietà benefiche: cetrioli, fave, bietole, carote, lattuga, pomodori, peperoni, melanzane, sedano, rucola, basilico fresco, fagiolini e ravanelli. In particolare, i cetrioli sono consigliati per il loro elevatissimo contenuto di acqua. Sono scarsamente calorici e contengono una sostanza che inibisce la trasformazione di carboidrati in grassi, ovvero l’acido tartarico. Si tratta, dunque, dell’alimento perfetto per affrontare il caldo di questo mese super estivo. Ovviamente i protagonisti non possono non essere i pomodori in estate. Possono essere utilizzati per creare mille piatti diversi e sono caratterizzati dalla presenza di diverse qualità benefiche. Oltre queste verdure, la natura a luglio offre anche piselli, zucchine e cipollotti.