Addio ai capelli spenti: i tre consigli per rimediare

Avete i capelli spenti e non sapete come rimediare? Ebbene esistono tre consigli che hanno la capacità di ravvivarli in modo efficace e semplice. Sicuramente la capigliatura è un elemento fondamentale del nostro corpo, che non deve essere assolutamente trascurato. Proprio per tale motivo, è sempre bene prendersi cura della propria chioma, cercando di renderla sempre lucente e brillante. Vediamo insieme quali sono i tre consigli che vi potranno aiutare a trattare i capelli spenti e opachi, in modo efficace e veloce.

CAPELLI SPENTI: LE TRE SOLUZIONI DA METTERE IN PRATICA DURANTE OGNI LAVAGGIO

Trattamenti aggressivi, esposizione al sole, vento e calore portano forti danni ai capelli, rendendoli spenti. Per risolvere i problemi causati proprio da questi fattori esistono i classici rimedi della nonna. È possibile avere davvero una capigliatura lucente e brillante? Ebbene sì, basta seguire per bene questi consigli, che non vedono protagonisti prodotti aggressivi e chimici.

Tra i rimedi della nonna per trattare i capelli danneggiati e spenti, vi è il risciacquo con il prezzemolo. Ovviamente l’alimento deve essere di buona qualità e biologico. È necessario preparare un infuso, composto da 50 grammi di prezzemolo per ogni mezzo litro di acqua bollente. Dopo dieci minuti, filtrate il liquido. Quando si intiepidisce, potete utilizzarlo appunto per risciacquare i capelli. È sconsigliato alle donne in gravidanza e a chi ha problemi renali. Il secondo consiglio riguarda la temperatura. Per prendersi cura davvero dei propri capelli è necessario tenere a bada il calore, sia durante il lavaggio che nel corso dell’asciugatura. Pertanto, è bene prestare attenzione alla temperatura dell’acqua, utilizzata per lavarli, e del phon, che non deve mai essere alta. Infine, vi consigliamo di usare dei prodotti specifici per il trattamento della propria capigliatura. Stiamo parlando di maschere e shampoo, in grado di riparare i capelli. L’importante è trovare un prodotto adeguato alla tipologia del capello, al fine di garantire un’idratazione perfetta. Ad esempio, se avete i capelli grassi evitate di utilizzare maschere e shampoo che tendono ad appesantire ancora di più, rendendoli opachi. Parlatene con il vostro parrucchiere di fiducia, che saprà consigliarvi la strada giusta per trattare la vostra chioma. Nel frattempo, continuate a mettere in pratica i tre consigli che vi abbiamo indicato per qualunque tipo di capello.

