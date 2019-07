Mangiare in piedi fa dimagrire davvero? I pro e i contro

Mangiare in piedi fa davvero dimagrire? Molti sono convinti che in questo modo si possa perdere peso in modo rapido, ma non sempre è così. Capita spesso di ritrovarsi a consumare un pasto in piedi e viene spontaneo chiedersi se questo comportamento può avere delle conseguenze sul nostro organismo. Sicuramente mangiare velocemente non fa bene al corpo. Infatti, crea dei problemi alla digestione e causa l’aumento di peso. Pertanto, consumare il proprio pasto in piedi non rappresenta la soluzione giusta per dimagrire, a meno che non si seguano determinati consigli. Vediamo insieme quali sono.

MANGIARE IN PIEDI FA DIMAGRIRE? QUALI SONO I VANTAGGI E GLI SVANTAGGI

Mangiare in piedi ha i suoi vantaggi, ma anche i suoi svantaggi. In particolare, se lo scopo è quello di dimagrire, è bene evitare di commettere degli errori. Scendendo nel dettaglio, è consigliato non consumare junk food. Conosciuto come anche come “cibo spazzatura”, è da evitare in qualsiasi caso. Dunque, anziché camminare mangiando un pacchetto di patatine, è bene passeggiare con verdure o frutta di stagione. Un’altra alternativa sono gli yogurt, accompagnato da un pacchetto di cracker. Non solo, bisogna mangiare con calma e non in modo rapido. Infatti, il segreto non è nello stare seduti o meno, ma nel masticare in modo adeguato i pasti. Bisogna, quindi, assaporare e apprezzare ogni boccone, prima di mangiarne un altro. Inoltre, mangiare in modo lento aumenta anche il senso di sazietà. Ci sono altri aspetti positivi del mangiare in piedi. Sicuramente evita il bruciore di stomaco e il reflusso gastroesofageo, in quanto viene ridotta la pressione sul tratto digestivo e la risalita di succhi acidi. Ma è bene sapere che, allo stesso tempo, va a favorire il fastidioso gonfiore addominale e non permette di assimilare correttamente i nutrienti. Detto ciò, mangiare in piedi ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Viene sicuramente spontaneo pensare che sedersi a pranzare un pasto tradizionale faccia assumere più calorie. Bisogna, però, anche tener conto del fatto che consumare un vero e proprio pasto a tavola eviterà di farci avere di nuovo fame dopo poco tempo. Questo dettaglio potrebbe essere importante per chi vuole perdere peso .