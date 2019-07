La spesa da fare ad agosto: frutta e verdura di stagione

Qual è la spesa da fare ad agosto? Approfittiamo di frutta e verdura di stagione per i nostri pasti e anche le nostre merende. Stiamo parlando di alimenti che, in questo periodo dell’anno, sono ricchi di acqua e sali minerali. Sono utili a tirarci su e pure a dissetarci e a rinfrescarci. La soluzione giusta per riuscire a mantenere il nostro corpo ben idratato. È possibile creare colorati e soprattutto gustosi piatti con la frutta e la verdura di agosto, che rappresenta il momento giusto per assaporare ricette fresche e, allo stesso tempo, nutriente.

FRUTTA E VERDURA DI STAGIONE: ECCO LA SPESA DA FARE NEL MESE DI AGOSTO IN ESTATE

La spesa da fare ad agosto prevede frutta e verdura di stagione dalle proprietà benefiche e super gustose. Vediamo ora insieme quali sono le verdure che troveremo sui banchi dei supermercati in questo mese dell’anno. Non devono mancare assolutamente sulle nostre tavole zucchine, carote, sedano, rucola, patate novelle, barbabietole, piselli, cetrioli, lattuga, pomodori e rabarbaro. Ma non solo, ovviamente nella lista non mancano i gustosi ravanelli, che si contraddistinguono in quanto sono croccanti e con e il sapore piccante. Ideali per rendere ancora più gustosi i nostri piatti freddi. Ha diverse proprietà benefiche, tra cui quelle depurative e diuretiche. Nel nostro carrello non possiamo di certo non inserire i peperoni, ricchi di Vitamina C e poco calorici. Ha delle proprietà antiossidanti, utili a prevenire l’invecchiamento precoce, malattie cardiovascolari e tumori.

La frutta, invece, vede protagonisti kiwi, fichi, ciliegie, prugne, fragole, pere, nespole, albicocche, pesche e melone. Non possiamo non citare l’anguria, spesso simbolo dell’estate. Definita regina della frutta estiva, è ideale per una merenda o per concludere un pasto. Super rinfrescante e ricco di acqua non può non portare degli effetti benefici sul nostro corpo. Mangiare l’anguria è sicuramente un ottimo modo per affrontare il caldo. Non dimentichiamo di certo le more. Stiamo parlando di un frutto dolce e succoso, dalle molteplici proprietà benefiche, tra cui quelle depurative, antireumatiche e diuretiche. Hanno la capacità di aiutare l’organismo a combattere contro malattie cardiovascolari e a eliminare il colesterolo cattivo presente nel sangue.