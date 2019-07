Crampi muscolari, ecco gli alimenti da mangiare per prevenirli

Per prevenire i crampi muscolari, si possono mangiare alcuni alimenti. Ma di cosa si tratta? I crampi muscolari si manifestano con l’irrigidimento improvviso e involontario dei muscoli che può avere una durata variabile. Non si tratta di una cosa preoccupante ma comunque decisamente dolorosa e anche fastidiosa. A causare i crampi ci sono vari fattori della vita quotidiana, come lo stare nella stessa posizione per molto tempo, la disidratazione, l’esercizio fisico prolungato e anche l’assunzione di diuretici. Nel caso in cui si tratti di episodi abbastanza sporadici, una corretta dieta può contrastare il problema, assumendo gli alimenti giusti. Se invece i crampi muscolari si manifestano in maniera frequente, oltre a mangiare bene è necessario consultare un medico per valutare il problema.

CRAMPI MUSCOLARI, ECCO GLI ALIMENTI PER CONTRASTARE QUESTO PROBLEMA

Tra i cibi da assumere per contrastare questo problema, ne troviamo uno che in molti non si aspetterebbero mai. Parliamo del cioccolato fondente, grazie alla presenza di cacao. In questo è contenuto il magnesio, importante per far fronte ai crampi muscolari. Molto importanti per prevenire i crampi muscolari sono le banane, ricche di potassio, la cui carenza può provocare questo problema. Uno spuntino a base di una banana può essere davvero molto importante per i muscoli.

A migliorare il funzionamento dei muscoli, prevenendo i crampi, sono anche le lenticchie. In una tazza di questo legume, il magnesio è presente nella quantità di 70 mg. A contenere potassio in quantità maggiori rispetto alle banane è l’avocado, frutto molto importante in un alimentazione sana anche grazie alla presenza di grassi omega 3.

Importanti per prevenire i crampi muscolari sono anche il melone e il cocomero. Si tratta di frutti estivi che non solo fanno bene alla salute, ma che sono anche molto buoni. Nel primo sono presenti, in quantità rilevanti, potassio, magnesio, sodio e calcio, tutte elementi importanti per i muscoli. Il cocomero anche è ricco di potassio, e dunque importante per contrastare il problema dei crampi muscolari. Dunque uno spuntino a base di questi frutti non può che essere perfetto anche per chi fa sport.

Come si può vedere, si tratta di alimenti che fanno parte di un’alimentazione sana, che andrebbe seguita sempre anche per stare bene. Mentre cocomero e melone sono presenti solo durante i mesi estivi, gli altri alimenti per contrastare i crampi muscolari si trovano tutto l’anno. Dunque, se soffrite di questo problema, non potrete fare a meno di consumarli nelle giuste quantità.

Crampi muscolari, ecco gli alimenti da mangiare per prevenirli ultima modifica: da