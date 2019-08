Mankai o lenticchia d’acqua: il superfood che potrebbe sostituire la carne

La mankai o lenticchia d’acqua è il nuovo superfood, che potrebbe sostituire la carne. In questi ultimi anni la ricerca vede al centro della scena tutto ciò che può fare da alternativa alle fonti proteiche animali. Sappiamo bene che gli alimenti di origini animali possono creare varie problematiche, tanto che si sono rivelati come agente negativo sull’impatto ambientale degli allevamenti intensivi e sul rischio di sviluppare malattie a seguito di un assunzione eccessiva di proteine di origine animale. Ma trovare delle fonti proteiche vegetali davvero valide, a livello nutrizionale, è difficile. Sembra che la soluzione sia stata trovata proprio in questa piccola pianta acquatica, conosciuta come mankai o lenticchia d’acqua.

MANKAI O LENTICCHIA D’ACQUA: ECCO PERCHÉ POTREBBE SOSTITUIRE LA CARNE

La mankai o lenticchia d’acqua può essere considerata una valida alternativa agli alimenti di origine animale. Oltre a essere ricca di proteine, è anche composta da amminoacidi essenziali ed è una fonte di vitamina B12 e di ferro biodisponibile. Il consumo di questa piccola pianta acquatica diminuisce la risposta glicemica postprandiale. Questo è uno dei tanti effetti benefici che non bisogna sottovalutare. Secondo le ultime ricerche, la mankai potrebbe avere delle grandi possibilità per competere con gli alimenti di origine vegetale.

Uno studio, riguardo l’apporto proteico della lenticchia d’acqua, ha visto 36 uomini sottoposti a varie diete, al fine fare delle valutazioni e dei confronti. In seguito al consumo di mankai, i risultati hanno mostrato un importante aumento della concentrazione ematica di amminoacidi essenziali. Pertanto, questa ricerca ha concluso che questa piccola pianta potrebbe rappresentare una valida alternativa agli alimenti di origine animale, in quanto è in grado di fornire proteine di alta qualità. Nel corso dello studio è stato anche possibile assistere nei partecipanti un aumento del livello ematico di vitamina B12.

Un’altra ricerca si è, invece, concentrata sull’effetto che il consumo di mankai potrebbe avere sull’omeostasi del ferro. I risultati sono abbastanza positivi, in quanto hanno dimostrato come nell’uomo una dieta a basso contenuto di carne e con la presenza della mankai non comprometta l’omeostasi del ferro.

Un’altra ricerca ancora ha analizzato la risposta glicemica dell’organismo facendo assumere a 20 partecipanti sia frullati contenenti mankai e a base di yogurt. Per quanto riguarda carboidrati, grassi, proteine e calorie, i risultati sui frullati di lenticchia d’acqua hanno fatto notare una risposta glicemica inferiore rispetto a quella dei frullati di yogurt. Non solo, hanno anche dato un maggiore senso di sazietà.

Dunque, possiamo effettivamente dire che la mankai potrebbe diventare un superfood considerato fonte di proteine vegetali di qualità, di ferro, di vitamina B12 e con degli effetti benefici sulla glicemia postprandiale.