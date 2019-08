No al barbecue cancerogeno: i consigli da seguire per ridurre i rischi

Il barbecue potrebbe essere cancerogeno e questo ormai è stato più volte confermato. E’ l’utilizzo sbagliato che ne facciamo a rendere pericolosa questa nostra abitudine. Si può però continuare a farlo, senza correre nessuno rischio. Fare il barbecue cuocendo, in particolare, la carne rossa aumenterebbe il rischio di avere un tumore. Ma non bisogna temere, poiché esistono alcune soluzioni per grigliare senza far correre dei rischi alla nostra salute. Sicuramente questo è il periodo ideale per trascorrere del tempo all’aperto, tra famiglia e amici, a pranzo o a cena. Sono diverse le occasioni in cui si pensa a preparare una bella grigliata. Bisogna, però, tener conto di alcuni accorgimenti, vediamo insieme quali sono.

BARBECUE, I CONSIGLI DA SEGUIRE PER EVITARE I RISCHI: LA GRIGLIATA PUÒ ESSERE CANCEROGENA

Vi sono alcuni accorgimenti che è necessario seguire per chi ama il barbecue. La cottura della carne rossa può causare la formazione di sostanze che possono risultare, per il nostro organismo, cancerogene. A parlarne è, questa volta, l’American Institute for Cancer Research. Le cotture ad alta temperature provocano la nascita di composti, chiamati eterocicliche e idrocarburi policiclici aromatici. Queste sostanze possono danneggiare il nostro DNA, favorendo così la formazione di cancro. Non è, però, per forza necessario rinunciare completamente al barbecue. Gli esperti Usa hanno fornito alcuni consigli, al fine di evitare di cuocere in maniera errata la carne.

La prima soluzione al problema è grigliare vari tipi di alimenti . Pertanto uniamo alla carne anche la verdura, che contiene composti naturali che contrastano la formazione del cancro.

Gli studi hanno dimostrato che utilizzare una miscela composta da aceto, olio, erbe, spezie e succo di limone o vino può diminuire la formazione di HCA, dunque questa potrebbe essere una valida soluzione al nostro problema.

Durante la grigliata, giriamo spesso gli alimenti al centro della griglia e ricordiamo di eliminare le parti carbonizzate prima di mangiare.

Puliamo bene le griglie, con lo scopo di sbarazzarci di tutti i residui che restano attaccati e che contengono sostanze cancerogene.

Cerchiamo di diminuire il tempo di cottura dei nostri alimenti sulla griglia, cercando così di ridurre la quantità di IPA generati e ingeriti. Consigliamo, in quanto caso, di pre cucinarla in parte nel forno.

Infine, è consigliato usare carbone di legni duri, per cuocere la carne a fuoco lento, riducendo così la formazione di HCA e PAH.