Luca Guidara mostra come si pulisce l’asciugatrice in modo perfetto (Video)

La pagina Instagram di Luca Guidara è piena di consigli per la nostra casa, il coach dell’ordine ci ricorda che dobbiamo occuparci anche dell’asciugatrice, ma come si pulisce l’asciugatrice in modo perfetto? Magari in tanti si limitano semplicemente a svuotare il cassetto che raccoglie l’acqua e pulire il filtro più grande ma Luca ci dice che c’è molto di più da fare. Se vogliamo che il prezioso elettrodomestico duri a lungo e che faccia sempre bene il suo lavoro è necessario pulirlo bene. Un video come sempre semplice per prendersi cura della nostra asciugatrice e Luca ci regala i giusti suggerimenti. Ci sono tanti modelli di lavastoviglie ma di certo hanno più di un filtro, il più grande va pulito ogni volta che svuotiamo l’asciugatrice, basta togliere tutti i residui. Spesso però dobbiamo togliere tutti i filtri e lavare quelli in alto sotto l’acqua corrente e con un pochino di detersivo per i piatti, poi li facciamo asciugare bene e rimettiamo al loro posto. Per pulire il filtro posizionato in basso, nel cassettino, spostiamoci all’esterno della casa per evitare che la polvere vada ovunque e puliamo il filtro con la bomboletta di aria compressa.

PER PULIRE L’ASCIUGATRICE I CONSIGLI DI LUCA GUIDARA

Con l’aspirapolvere aspiriamo tutta la polvere che c’è nell’asciugatrice, togliamo prima la corrente, facciamo attenzione. Se non riusciamo a pulire bene usiamo ancora una volta con l’aria compressa. Adesso puliamo l’interno dell’asciugatrice con un panno in microfibra e una soluzione di acqua e alcol. Dopo avere pulito bene tutto l’interno, riponiamo tutti i filtri al loro posto, devono essere tutti ben asciutti.

Riassumendo: a ogni utilizzo svuotiamo il cassetto con l’acqua e svuotiamo il filtro principale. Una volta al mese va fatta invece la pulizia del filtro in basso e il resto seguendo tutti i consigli di Luca.