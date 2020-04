Rimedi per mani e viso rovinati da guanti e mascherine: i consigli del Dr Bartolucci a Pomeriggio 5

In collegamento con Pomeriggio 5 anche oggi il dr Bartolucci ha dato dei suggerimenti, consigli sul come rimediare alle mani e al viso rovinati da guanti e mascherine. Tutti mettiamo guanti e mascherine quando siamo fuori casa e c’è chi deve portarli per tante ore ogni giorno con gli inevitabili danni alla pelle. Pelle secca e irritazioni, non sono solo rimedi per estetica ma anche per alleviare i fastidi che molti hanno in questo periodo. Per le mani la soluzione è molto semplice, Bartolucci aveva già suggerito di usare semplicemente dell’olio di oliva. Barbara D’Urso ha già provato, dopo una puntata di Pomeriggio Cinque ha massaggiato le mani con l’olio, ha indossato i guanti e 40 minuti dopo quando è arrivata a casa e ha tolto i guanti la sua pelle era morbidissima. Un metodo semplice per lenire gli arrossamenti, la secchezza della pelle.

I RIMEDI PER IL VISO DOPO ORE DI MASCHERINA

Anche la pelle del viso soffre con l’utilizzo della mascherina, dalle irritazioni alla secchezza e i segni che lascia. E’ sempre Bartolucci a suggerire di spremere le foglie delle piante di aloe che magari abbiamo in casa e massaggiare il gel sulla pelle. E’ tutto molto semplice ma non tutti magari hanno le piante di aloe in casa.

Possiamo usare la camomilla, basta fare degli impacchi sul viso con un asciugamano che lasciamo in posa per minimo 15 minuti. Oppure possiamo fare una maschera con miele e farina di avena, applicandola porterà via le irritazioni e sarà anche sebo regolatrice.

Si tratta di consigli economici che magari tutti possiamo eseguire in casa con poco. Sono dei rimedi a dei fastidi che in questo periodo di certo si aggiungono a problemi ben più gravi ma restano molto utili.