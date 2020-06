Scrub per il corpo: le tendenze social svelano qual è il migliore

Con l’arrivo della stagione calda è molto importante curare la pelle. Il nostro corpo ha bisogno di idratazione e nutrimenti e, creme a parte, sicuramente lo scrub è una delle soluzioni migliori per curare la pelle al meglio. Il caldo e il sole danneggiano la pelle e la seccano, non bisogna dimenticare di fare grande attenzione. Lo scrub poi è anche in grado di lasciare un effetto pulito, setoso e il massaggio che lo accompagna è senz’altro piacevole. Ma come si sceglie questo tipo di prodotto cosmetico? Sicuramente in commercio sono davvero tantissimi i brand a proporre molteplici scrub. Il fatto che ne esistono di vari generi significa anche che le esigenze sono diverse a seconda del tipo di pelle.

Dai social network arriva la nuova moda per lo scrub: la scelta delle tiktoker

Si sa che molte tendenze e mode partono proprio dai social network. TikTok è sicuramente il più nuovo e il più utilizzato dai ragazzi giovani. E’ proprio da qui che un brand è diventato praticamente uno dei più apprezzati per quanto riguarda la vendita degli scrub per il corpo. Si tratta, in particolare, di The Scrub of Your Life, una creazione del marchio americano Soap & Glory. Per le tiktoker più famose questo prodotto è il migliore che esiste in commercio. Proprietà o ingredienti? Pelle di velluto e componenti naturali ed efficaci come burro di karité e aloe vera.

Un social network può dettare le tendenze? Lo scrub più venduto su Amazon

Può davvero un social network così giovane come TikTok dettare moda anche in ambito cosmetico? Se facciamo un giro su Amazon, lo scrub a cui stiamo facendo riferimento è proprio la scelta del colosso delle vendite online. Scrub of Your Life conta già centinaia di recensioni positive e, con i video delle tiktoker sempre più di tendenza, sicuramente è destinato a diventare ancora più noto.















Ma voi conoscevate questo scrub? Comprereste mai un prodotto di cosmetica solo perché è virale sui social network?