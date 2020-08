La routine estiva per il trucco: come curare la pelle giovane

Tutti sappiamo che durante la bella stagione la nostra pelle ha bisogno di maggiori cure ed attenzioni. Il caldo, la salsedine, il cloro, il sudore e il sole possono causare alcuni problemi che si possono tranquillamente evitare con dei semplici accorgimenti. Ma oltre alle creme protettive che cosa possiamo utilizzare? E soprattutto quali accortezze avere per il viso? Un olio secco tanto per cominciare. Parliamo, in particolare, di un tipo di olio che idrata molto la pelle e che quindi non la danneggia. Tra l’altro l’olio secco è pure perfetto per chi vuole ottenere un viso luminoso senza utilizzare make up. Ma andiamo a vedere qualche altro modo per curare la pelle giovane d’estate.

Spray e altri prodotti per curare bene la pelle del viso giovane durante l’estate

E a proposito di spray? Indispensabile è il water mist, uno spray che a contatto con la pelle dona subito un effetto rinfrescante che porta al benessere. Sicuramente i benefici sono molti, soprattutto per chi ha una pelle giovane che rischia di rovinarsi con la troppa esposizione solare. Un altro prodotto decisamente interessante per curare la pelle del viso è un tipo di crema che si applica direttamente di notte. Questo prodotto è utile perché riesce, grazie alle sue composizione, a dare idratazione e a rigenerare la pelle durante il sonno. Utilizzarla di notte ha poi i suoi vantaggi perché voi vi dimenticherete di avere la crema sul viso e nessun altro la vedrà, tranne chi riposa al vostro fianco, ovvio!

La cura della pelle giovane durante la bella stagione: il fondotinta aiuta oppure no?

Durante l’estate in molte sono scettiche per quanto riguarda l’utilizzo del fondotinta. C’è chi si abbronza e non ha più la stessa necessità della stagione fredda e chi invece preferisce non metterlo per il caldo. Chi però applica il fondotinta d’estate sta facendo del bene alla sua pelle? Diciamo che si può fare a meno di questo tipo di prodotto in estate però si può facilmente sostituire. In commercio esistono tantissime creme fluide che oltre a illuminare il viso lo idratano e sono quindi una perfetta variante al fondotinta. Provare per credere.