Make Up, perché è importante struccarsi prima di andare a dormire

Adori truccarti ma non hai proprio voglia di eliminare il make up prima di andare a letto? Ci sono alcune cose che dovresti sapere. Struccarsi prima di andare a dormire è davvero molto importante per il benessere della nostra pelle, in particolare ovviamente per quella del viso. Bisognerebbe sempre rimuovere per bene il trucco da occhi, labbra, ciglia e sopracciglia e viso in generale. Se non ci si strucca a dovere si potrebbero avere dei problemi, imperfezioni e fastidi compresi. Il make up che resta sul viso per così tante ore può portare facilmente a ostruire pori con i batteri. In questo modo si formano punti neri.

Cosa si rischia se non ci si strucca prima di andare a dormire?

Se si è soliti applicare rossetti o lucidalabbra senza poi rimuoverlo, le labbra diventeranno molto più secche del solito. Anzi, dopo aver eliminato il make up della giornata sarebbe molto utile idratare e curare le labbra con una crema balsamo specifica. E per quanto riguarda gli occhi? Sono super sensibili e per loro è davvero complicato sopportare il trucco pure durante la notte. Non struccando gli occhi si possono creare facilmente delle brutte infezioni e degli arrossamenti. In alcuni casi la non eliminazione del make up può portare alla formazione di fastidiosi orzaioli e altrettanto insopportabili congiuntiviti.

Eliminare bene il make up prima di andare a dormire: è giusto farlo per dei semplici motivi

Un’altro brutto danno che si può fare sul viso se non si rimuove il make up riguarda le ciglia e, in alcuni casi, pure le sopracciglia. Il mascara portato per tante ore porta le ciglia addirittura allo spezzamento e alla caduta delle stesse. Rimuoverlo con prodotti specifici e con l’aiuto di un dischetto ad uso cosmetico è quindi fondamentale. Se poi si lascia per tutta la notte il fondotinta e il correttore si rischia di peggiorare la situazione che riguarda le occhiaie. Queste saranno infatti decisamente più evidenti e riuscirete ad ottenere quindi l’effetto contrario rispetto a quello per cui avete applicato il make up.