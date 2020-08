Il braccialetto disinfettante è il nuovo oggetto del desiderio: i modelli

Ci prepariamo a un autunno che sarà caratterizzato da regole ferree da rispettare, con grande attenzione ( quella che dovremmo avere sempre) per l’igiene delle mani e di tutto quello che tocchiamo. Il virus è ancora in circolazione e non dobbiamo mai abbassare la guardia. Per questo motivo un oggetto molto utile potrebbe essere, sia per i grandi che per i piccini, un braccialetto di silicone pensato per contenere una piccola quantità di disinfettate o Amuchina. Il braccialetto disinfettante, che ricorda per la fisionomia un orologio, avendo uno spazio più grande per contenere il disinfettante, potrebbe essere perfetto anche per il ritorno a scuola dei bambini. La bottiglietta del disinfettante per i bambini infatti è molto pericolosa, se usata anche in quantità abbondanti, mentre invece, la piccola dose che fuoriesce da questo braccialetto disinfettante, non dovrebbe far correre ai bambini grossi rischi ( anche se è chiaro che nel caso dei più piccoli, un adulto dovrebbe essere sempre pronto a vigilare).

Vi mostriamo alcuni modelli di braccialetti disinfettanti: lo scopo è molto semplice, è quello di avere sempre a portata di mano, senza dover aprire la borsa o tornare in macchina, del disinfettante per pulire le mani in tutte le occasioni.

I braccialetti disinfettanti si possono comprare on line anche su Amazon, ne esistono diversi modelli. Nel bracciale non si deve necessariamente mettere del disinfettante, si può usare anche per il sapone liquido ad esempio. Può quindi essere sempre molto utile.

Questi bracciali o polsini di silicone che contengono al loro interno disinfettante, saranno utili anche quando il virus non ci sarà più, l’igiene delle mani, quando siamo fuori casa in particolare, è sempre fondamentale.

Bracciale dispenser in silicone liquido riempibile

Vediamo il primo modello, il pacchetto che include tre modelli di bracciale-orologio disinfettante, costa 14 euro



3 Pezzi Braccialetto disinfettante portatile, Bracciale dispenser in silicone liquido riempibile, Braccialetto di Sapone per le Mani, Adatto per Viaggi, Lavoro, Scuola, All’aperto



【Materiale】- Silicone. Flessibile, resistente all’acqua e liscia al tatto, protezione solare, nessuna decolorazione, nessuna deformazione. Adulti / Bambini Unisex – Taglia unica (Dai 7 anni in su – Da utilizzare con la supervisione di un adulto). (Di solito arriva in circa 10-20 giorni)

【Alta Capacità】- Contiene fino a 15 ml di liquidi ed è facile da ricaricare. L’apertura di ricarica da 40 mm è sufficientemente ampia da contenere la maggior parte dei beccucci dei prodotti. È lavabile, riutilizzabile e per liquidi sfusi e gel liquidi.

【Riutilizzabile】- Riempi con il liquido che preferisci e premi sul logo del braccialetto per erogare a tuo piacimento. Può essere riempito dopo il lavaggio con acqua calda e sapone.

【Portatile e Pratico】- Questo braccialetto è ideale per coloro che viaggiano, lavorano nel settore sanitario, dei servizi e praticamente per chiunque altro. Molto adatto per l’uso ogni volta che devi uscire. Cosa ottieni: Dispenser per braccialetti da 1 pezzo.

Nella confezione di questo modello, ci sono tre braccialetti di silicone che potrete scegliere anche di colore diverso ( ci sono neri, rossi, verdi, gialli). E ci sono anche diversi modelli, alcuni maggiormente adatti per i bambini.

POLSINO DISINFETTANTE PER MANI CONTIENE LIQUIDO IGIENIZZANTE

Un secondo modello, per chi avesse necessità di acquistare un singolo prodotto, le caratteristiche sono comunque molto simili al modello precedente di cui vi abbiamo parlato. Questo polsino disinfettante si vende singolarmente e ha quindi un costo più basso. Costa circa 3 euro on line su Amazon.

Anche in questo caso si può scegliere il colore



Mifasa – Dispenser per bracciale, in silicone, disinfettante per le mani, Blu (Blu) – FA0783709_BE-1781-1631286511



Sono diversi i modelli che potrete acquistare on line in base al vostro gusto e alle vostre preferenze, vi mostriamo altri tre modelli per scegliere in libertà.





















Che ne dite di questo oggetto, lo trovate utile?